¿Qué es DAZN y cómo ver GRATIS Ecuador vs Marruecos?: Hora y canales para ver EN VIVO

La Tricolor apunta a una victoria que sea celebrada por todos los aficionados que podrán disfrutar del partido gratuitamente

La expectativa futbolística crece en la capital española. Este viernes 27 de marzo, el imponente Estadio Metropolitano será el escenario del choque entre Ecuador y Marruecos. En una movida que ha generado gran entusiasmo entre los aficionados, la plataforma global de streaming deportivo, DAZN, anunció que transmitirá este encuentro de forma gratuita.

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El pitazo inicial de este vibrante amistoso internacional, enmarcado en la exigente fecha FIFA de preparación para el Mundial 2026, está programado para las 15:15 de Ecuador y 21:15 hora de España.

Cómo y dónde ver el partido: Opciones en España y Ecuador

La gran novedad para este compromiso es la accesibilidad que ofrecerá DAZN en territorio español. Para disfrutar del partido sin costo alguno, los usuarios solo necesitan registrarse en la aplicación o el sitio web de DAZN utilizando un correo electrónico válido, sin que sea obligatorio activar una suscripción de pago mensual o anual.

Para la numerosa y apasionada afición que seguirá el encuentro desde Ecuador, las opciones de transmisión están definidas. La señal principal en vivo estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF), plataforma en la que sí requiere pago mensual.

Ecuador define detalles previo al duelo amistoso ante Marruecos en Madrid, España. CORTESIA

Además, los seguidores de La Tri podrán sintonizar la señal abierta de Teleamazonas de forma diferida. Es decir, esta cadena emitirá el compromiso una vez culminado el duelo en vivo, iniciando su transmisión a partir de las 17:30 (hora de Ecuador).

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Ecuador, la primera prueba en la ruta al Mundial 2026

Este duelo inédito a nivel absoluto no es un simple ensayo; representa un termómetro real para dos selecciones que atraviesan momentos dulces y buscan consolidar sus proyectos.

La selección ecuatoriana llega a Madrid con el pecho inflado tras firmar una histórica y sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde selló su clasificación al Mundial finalizando en una meritoria segunda posición con 29 puntos.

Ecuador luego enfrentará a Países Bajos

La Tri encara esta fecha FIFA como parte fundamental de una preparación exigente, que no termina en Madrid; tras medir fuerzas con los africanos, la delegación se desplazará a Ámsterdam para enfrentar a la poderosa selección de Países Bajos el próximo martes 31 de marzo.

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