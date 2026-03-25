Neymar no jugará en Cuenca: Santos lo descarta para el partido de Copa Sudamericana

La figura brasileña estará ausente en el Alejandro Serrano para el primer compromiso de Deportivo Cuenca en la Copa

Neymar Jr. no aguantó y terminó sentado en la cancha llorando tras el 6-0 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

La afición ecuatoriana, principalmente los de la capital azuaya, se quedará con las ganas de ver a la exfigura del FC Barcelona en acción. Según reportes de la prensa brasileña, Neymar Jr. será la gran ausencia del Santos FC para el compromiso frente a Deportivo Cuenca, pactado para el próximo miércoles 8 de abril por la Copa Sudamericana en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Lea también: Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

De acuerdo con información de Globo Esporte, la decisión no responde a una dolencia en su físico, sino a una estricta planificación del cuerpo técnico de cara a los cotejos venideros.

El Peixe busca gestionar las cargas físicas del delantero ante un calendario asfixiante, priorizando su salud para los tramos decisivos de la temporada y evitando el desgaste que implica el viaje a la altitud de Cuenca.

Deportivo Cuenca eliminó a Libertad y clasificó a la fase de grupos de la Sudamericana 2026. Cortesía

Dónde y cuándo ver Ecuador vs Marruecos GRATIS: Canales para ver el partido EN VIVO Leer más

Neymar busca ser llamado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

Otro factor determinante en esta baja es el panorama internacional. Con la mira puesta en la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti para la Selección de Brasil el próximo 18 de mayo, tanto el club como el entorno del delantero han optado por la cautela.

El objetivo es claro con la figura de Santos: que el '10' llegue en plenitud física para un posible llamado de la Canarinha en la nómina casi definitiva para la Copa del Mundo 2026.

Puntos clave de la ausencia de Neymar en Cuenca:

Fecha del partido: 8 de abril en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Motivo oficial: Dosificación de cargas y prevención de lesiones.

Contexto: Prioridad absoluta a la próxima convocatoria de la Selección de Brasil.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!