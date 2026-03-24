Dónde y cuándo ver Ecuador vs Marruecos GRATIS: Canales para ver el partido EN VIVO

El primer partido de la selección tricolor se jugará en Madrid. Por estas señales irá el duelo amistoso

Ecuador inicia su camino de 2026 con una prueba de fuego en territorio europeo. Este viernes 27 de marzo, el Estadio Metropolitano de Madrid será el escenario de un duelo histórico: por primera vez en la categoría absoluta, La Tri se verá las caras ante Marruecos, una de las selecciones más potentes del mundo y actual animadora del fútbol africano.

Lea también: Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

Para el estratega Sebastián Beccacece, este amistoso en fecha FIFA no es un trámite más; es el laboratorio final para ajustar piezas antes de la gran cita mundialista. El técnico argentino ha sido claro al advertir que la base del equipo está consolidada y que restan muy pocos cupos disponibles en la lista definitiva de 26 jugadores, por lo que este encuentro en Madrid servirá para confirmar quiénes tienen el carácter necesario para defender la camiseta nacional en el Mundial.

Ecuador llega con el impulso de haber cerrado el año anterior con una victoria ante Nueva Zelanda y mantiene una estructura sólida liderada por Hernán Galíndez bajo los tres palos, una defensa de hierro con Willian Pacho y Piero Hincapié, y el talento creativo de Moisés Caicedo junto a la explosividad de Gonzalo Plata y Enner Valencia en ofensiva.

La selección de Marruecos se mide ante Ecuador previo al Mundial 2026. CORTESIA

Repechaje Mundial 2026 | Bolivia vs Surinam: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega? Leer más

El rival, por su parte, atraviesa un momento tan brillante como polémico. Marruecos llega a este compromiso tras haber disputado la final de la Copa Africana de Naciones frente a Senegal. Aunque el resultado en cancha favoreció a los senegaleses por la mínima, una resolución administrativa reciente de la CAF otorgó el título a los Leones del Atlas por incomparecencia del rival en los minutos finales del torneo, un fallo que sigue generando intensos debates en el ámbito internacional.

Con figuras de la talla de Achraf Hakimi y Brahim Díaz, el conjunto marroquí promete ser un examen de máxima exigencia para el bloque bajo ecuatoriano.

Ecuador vs Marruecos: Dónde y a qué hora ver la transmisión en vivo

El partido comprobatorio será a partir de las 15:15 (hora de Ecuador, Colombia y Perú) y a las 17:15 (Argentina, Uruguay y Chile). En territorio ecuatoriano, el encuentro podrá seguirse en vivo y en directo a través de El Canal del Fútbol. Además, para quienes no logren verlo en tiempo real, Teleamazonas emitirá el compromiso en señal abierta y de manera diferida a las 17:30.

Mientras un ecuatoriano nos acompañe, nunca estaremos solos.



¡Gracias por siempre acompañarnos! pic.twitter.com/YhkRUokcVp — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 24, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!