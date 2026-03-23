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Bolivia buscará la última chance de clasificar en el repechaje del Mundial 2026.CORTESIA

Repechaje Mundial 2026 | Bolivia vs Surinam: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega?

El seleccionado dirigido por Óscar Villegas pelea por el último cupo para volver a la cita mundialista. Conoce los detalles

La selección de Bolivia se encuentra ante su cita más importante en las últimas tres décadas. Este jueves 26 de marzo, la Verde se enfrentará a Surinam (17:00 hora de Ecuador) en una semifinal a partido único por el repechaje intercontinental, buscando un boleto que los devuelva a la élite del fútbol mundial tras 32 años de ausencia.

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El duelo se llevará a cabo en el Estadio BBVA, conocido como el "Gigante de Acero". Este moderno recinto, con capacidad para 53,500 espectadores, será una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026 y recibirá a los equipos bajo condiciones climáticas favorables.

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Curiosamente, este será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre Bolivia y Surinam. Mientras que el combinado sudamericano busca recuperar su gloria pasada (su última participación fue en EE. UU. 1994), Surinam llega con la ambición de clasificar a su primer cita mundialista, impulsado por una generación de jugadores que militan en ligas europeas.

surinam clasificó al repechaje
Surinam clasificó al repechaje del Mundial 2026.CORTESIA

  • Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.
  • Hora local (Monterrey, México): 17:00.
  • Hora en Bolivia: 19:00
  • Formato: Eliminación directa (partido único). En caso de empate, habrá prórroga y, de ser necesario, penales.
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Bolivia, que obtuvo su lugar tras una aguerrida eliminatoria en la Conmebol, debe superar dos obstáculos finales en territorio mexicano:

Semifinal: Vencer a Surinam.

Final: Derrotar a la selección de Irak (ya preclasificada a la final de esta llave por su posición en el ranking FIFA).

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De lograr ambas victorias, el equipo dirigido por el técnico Óscar Villegas asegurará su presencia en el Grupo I del Mundial, donde ya esperan potencias como Francia, Senegal y Noruega.

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