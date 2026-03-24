Mohamed Salah deja el Liverpool: esto es lo que se sabe (Video)

El delantero egipcio habría decidido no continuar luego de una temporada para el olvido en la Premier League inglesa

El Rey Egipcio prepara su última corona. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Mohamed Salah confirmó este martes 24 de marzo que pondrá fin a su etapa en el Liverpool FC al término de la presente temporada de la Premier League.

Lea también: Gabriel Achilier regresa a Orense: ¿Lo pidió el extécnico de Emelec?

Pese a tener contrato vigente hasta junio de 2027, el delantero de 33 años ha decidido adelantar su salida, cerrando un ciclo de ocho años que transformó la historia moderna del club de Merseyside.

Desde su desembarco en Anfield en 2017 procedente de la AS Roma, Salah no solo batió récords, sino que redefinió el ataque de los Reds. Sus números son testimonio de una regularidad asombrosa:

Partidos disputados: 435

Goles: 255 (Tercer máximo artillero histórico del club)

Asistencias: 119

"El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras", confesó el jugador en su despedida.

Salah (c) es una figura histórica de Liverpool. CORTESIA

Amistoso Ecuador vs Marruecos: canal, horario y análisis previo del partido Leer más

Títulos de Mohamed Salah con Liverpool

La huella del egipcio se mide también en metal. Bajo el mando de Jürgen Klopp (y posteriormente con la transición del club), Salah fue pieza angular para conquistar dos títulos de Premier League, una Champions League, una FA Cup y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos que devolvieron al Liverpool a la cima del fútbol mundial.

El anuncio llega en un momento complejo para el atacante. Actualmente fuera de las canchas por lesión, Salah atravesó recientemente su sequía goleadora más larga en Inglaterra, permaneciendo diez jornadas sin anotar hasta su reciente reencuentro con el gol frente al Wolverhampton.

Aun así, la afición de Anfield se prepara para una despedida a la altura de su mito, un jugador que, en sus propias palabras, nunca imaginó que la ciudad y su gente se convertirían en una parte tan profunda de su vida.

Así anunció Mohamed Salah su despedida de Liverpool

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!