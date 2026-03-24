Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

LigaPro 2025
Barcelona SC no tuvo buenos resultados ante Liga de Quito en la temporada 2025.GUSTAVO GUAMAN

Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

El Ídolo y los albos se vuelven a ver las caras, pero ahora en un particular escenario en donde ninguno quiere perder

La LigaPro ha oficializado un ajuste estratégico en su calendario. El esperado choque entre Liga de Quito y Barcelona SC en esta temporada, correspondiente a la séptima jornada del torneo, ha sido reprogramado para el viernes 3 de abril a las 19:00 (hora local).

Lea también: Gabriel Achilier regresa a Orense: ¿Lo pidió el extécnico de Emelec?

Esta modificación no es casualidad. Ambos clubes solicitaron el cambio con un objetivo claro: priorizar el descanso físico antes de sus respectivos debuts en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

RELACIONADAS

Agendas apretadas en Liga de Quito y Barcelona SC

La logística para la semana siguiente al partido es exigente para los dos gigantes del fútbol ecuatoriano:

LDU Quito: El martes 7 de abril visitará a Always Ready. El reto no es solo deportivo, sino climático, debido a las condiciones extremas de altitud del equipo boliviano.

Barcelona SC
Barcelona SC está en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.FREDDY RODRÍGUEZ
hakimi marruecos

Las figuras de Marruecos para medir a Ecuador: Estos jugadores tiene para el amistoso

Leer más

Barcelona SC: Jugará el mismo martes 7, pero recibirá en el Estadio Monumental a su primera prueba del denominado "grupo de la muerte": Cruzeiro.

Liga vs Barcelona SC, fecha 7 de LigaPro en pleno feriado

Más allá de lo táctico, el encuentro se llevará a cabo en una fecha atípica para el fútbol local. Al coincidir con el Viernes Santo, se espera una jornada con una mística diferente en los graderíos, marcando el inicio de un feriado donde el fútbol será el protagonista absoluto.

RELACIONADAS

Con la confirmación de la LigaPro, los cuerpos técnicos de Tiago Nunes y César Farías ganan oxígeno para gestionar sus plantillas en un mes de abril en donde se retomarán las acciones del torneo local e internacional tras la paralización por la Fecha FIFA en donde Ecuador se medirá con Marruecos y Países Bajos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cynthia Viteri y sus opciones de cara a la contienda electoral

  2. $ 1 millón en Quito: ministro lo vincula a la minería y surgen nexos de alto nivel

  3. Quito: ¿Quién era el cura que apareció sin vida en su casa en Guayllabamba?

  4. Premios Platino: Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo conducirán la gala

  5. Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

  2. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  3. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  4. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  5. Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia

Te recomendamos