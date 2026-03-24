Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

El Ídolo y los albos se vuelven a ver las caras, pero ahora en un particular escenario en donde ninguno quiere perder

Barcelona SC no tuvo buenos resultados ante Liga de Quito en la temporada 2025.

La LigaPro ha oficializado un ajuste estratégico en su calendario. El esperado choque entre Liga de Quito y Barcelona SC en esta temporada, correspondiente a la séptima jornada del torneo, ha sido reprogramado para el viernes 3 de abril a las 19:00 (hora local).

Lea también: Gabriel Achilier regresa a Orense: ¿Lo pidió el extécnico de Emelec?

Esta modificación no es casualidad. Ambos clubes solicitaron el cambio con un objetivo claro: priorizar el descanso físico antes de sus respectivos debuts en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Agendas apretadas en Liga de Quito y Barcelona SC

La logística para la semana siguiente al partido es exigente para los dos gigantes del fútbol ecuatoriano:

LDU Quito: El martes 7 de abril visitará a Always Ready. El reto no es solo deportivo, sino climático, debido a las condiciones extremas de altitud del equipo boliviano.

Barcelona SC está en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Las figuras de Marruecos para medir a Ecuador: Estos jugadores tiene para el amistoso Leer más

Barcelona SC: Jugará el mismo martes 7, pero recibirá en el Estadio Monumental a su primera prueba del denominado "grupo de la muerte": Cruzeiro.

Liga vs Barcelona SC, fecha 7 de LigaPro en pleno feriado

Más allá de lo táctico, el encuentro se llevará a cabo en una fecha atípica para el fútbol local. Al coincidir con el Viernes Santo, se espera una jornada con una mística diferente en los graderíos, marcando el inicio de un feriado donde el fútbol será el protagonista absoluto.

Con la confirmación de la LigaPro, los cuerpos técnicos de Tiago Nunes y César Farías ganan oxígeno para gestionar sus plantillas en un mes de abril en donde se retomarán las acciones del torneo local e internacional tras la paralización por la Fecha FIFA en donde Ecuador se medirá con Marruecos y Países Bajos.

📍Horarios de la Fecha 7️⃣ y 8️⃣ Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/ufTTHF57rG — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) March 24, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!