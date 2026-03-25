Ecuador vs Marruecos: Historial de la Tri con africanos ¿Cuántas veces jugaron?

la selección tricolor tendrá un nuevo duelo con combinados de África. Conoce cómo le ha ido previo a enfrentar a Marruecos

Ecuador se enfrentará a Marruecos, este viernes 27 de marzo, en un amistoso internacional de la fecha FIFA en Madrid. El duelo servirá para preparar a la selección, ante un rival africano, ya que jugará ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026.

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Con ese panorama, el partido ante el seleccionado marroquí será apenas un número más en la historia para la Tri, ante selecciones africanas. Será la primera vez que juegue ante Marruecos.

El historial de la Tri ante rivales africanos es parejo, pues registra cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. Los dos primeros de ellos fue en doble choque amistoso en Corea del Sur, en la denominada Copa Corea, en el que goleó 4-0 a Zambia, el 4 de junio y luego otra vez, pero con un 4-1 y el lunes 12 del mismo.

GR2041. DOHA (CATAR), 29/11/2022.-Hernán Galíndez, arquero de Ecuador, rechaza un embate sobre la portería tricolor efe

Previo al Mundial 2002, pese a que no debía enfrentar a ningún seleccionado africano, jugó dos amistosos ante equipos de ese continente. En su primer Mundial, en Corea-Japón 2002 compartió grupo con Italia, México y Croacia.

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En la previa a la Copa del Mundo (2002) jugó ante Sudáfrica, en Murcia, con un empate sin goles, mientras que ya en Japón, en su concentración de Tottori, perdió por la mínima ante Senegal.

En diciembre de 2005, el seleccionado ecuatoriano fue parte de un cuadrangular amistoso (la Copa LG) disputado en El Cairo, Egipto, y sumó la caída 2-1 en manos de Uganda.

En la misma competencia, pero un año antes, Ecuador enfrentó por única vez a Nigeria, y culminó con un 2-2 en el tiempo reglamentario. Para definir el tercer puesto de esa competencia jugada en Libia, se fueron a penales y la Tri se impuso 4-3.

Precisamente la selección senegalesa es la ‘bestia negra’ de la Tri. Es el conjunto africano que más veces enfrentó, con tres partidos disputados y todos terminaron en derrota (1-0 en 2002, 2-1 en 2005 y 2-1 en 2022); el más recordado y el único oficial por ahora fue el del Mundial de Qatar 2022, en el que Senegal se quedó con el triunfo y lo dejó fuera en fase de grupos.

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Como parte de los preparativos de la cita mundialista 2022 jugó dos duelos. El primero fue triunfo 1-0 con grito de gol de Pervis Estupiñán ante los nigerianos y posteriormente frente a Cabo Verde, la Tricolor ganó 1-0, con anotación de Jordy Caicedo, delantero que hoy regresó al equipo de Sebastián Beccacece.

Ahora, este vienes 27 de marzo será una nueva oportunidad para los dirigidos por Beccacece de enfrentar a un rival del continente africano. Marruecos, por primera vez está en el registro de cotejos oficiales o amistosos.

Victoria de Ecuador 1-0 ante Cabo Verde

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