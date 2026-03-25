Richard Carapaz en la Volta a Catalunya 2026: ¿Cuándo y a qué hora corre la etapa 4 ?

El referente del ciclismo ecuatoriano va en buena 'ruta' en la competencia luego de la tercera etapa. Conoce los detalles

El ciclismo ecuatoriano sigue ganando terreno en Europa. Tras cumplirse la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2026, Richard Carapaz ha dado un importante salto en la clasificación general, consolidándose como la principal carta tricolor en una jornada marcada por la velocidad y una caída de último minuto que alteró los planes de los favoritos.

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La Locomotora del Carchi cruzó la meta con el mismo tiempo que el ganador de la jornada, lo que le permitió escalar tres posiciones en el tablero global. Actualmente, Carapaz se ubica en la casilla 15, a tan solo 20 segundos del liderato, una distancia que lo mantiene con plenas opciones de cara a las etapas de alta montaña.

Por su parte, Alexander Cepeda y Martín López también demostraron un gran nivel al mantenerse protegidos dentro del pelotón principal. Su regularidad es clave para las aspiraciones de sus equipos:

Dorian Godon fue el ganador de la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2026. CORTESIA

Alexander Cepeda: Puesto 39 en la general (a 20 segundos).

Martín López: Puesto 55 en la general (a 20 segundos).

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El francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ratificó su gran momento al imponerse en el esprint de Vila-seca tras 159,4 kilómetros de recorrido. Godon detuvo el cronómetro en 3:43:33, sumando su segundo triunfo en esta edición y afianzando el maillot de líder.

La nota negativa del día la protagonizó Remco Evenepoel. El belga, que disputaba el triunfo codo a codo con Jonas Vingegaard, sufrió una caída en los metros finales. Pese al incidente, Evenepoel se mantiene segundo en la general a 9 segundos del líder, seguido por Thomas Pidcock a 16 segundos.

Volta a Catalunya 2026: Día y hora de la cuarta etapa

La cuarta etapa, que originalmente terminaba en Vallter 2000, ha sido modificada debido a las alertas por fuertes vientos. El nuevo trayecto conectará Mataró con Camprodon, recortando la ascensión final pero manteniendo el desafío para los escaladores.

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Hora de inicio (Ecuador): 06:45 AM.

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