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Johan Martínez, con 16 años de edad, podría ser fichado por un grande de Inglaterra.CORTESIA

Otro juvenil de Independiente del Valle fichado en Europa: ¿Quién es y a dónde va?

Desde Inglaterra informaron que un nuevo jugador de IDV podría sumarse a uno de los equipos más tradicionales

La inagotable cantera de Independiente del Valle (IDV) está a punto de exportar un nuevo diamante en bruto hacia la élite del fútbol mundial. Según reportes del periodista Rudy Galetti para el portal británico Team Talk, el Newcastle United se encuentra en negociaciones avanzadas para asegurar el fichaje de Johan Martínez, el atacante de apenas 16 años que ya es señalado como el próximo gran talento de la región.

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El club de las Urracas, respaldado por un proyecto financiero ambicioso, ha puesto sus ojos en Martínez bajo una estrategia clara: captar el talento antes de que su valor se dispare en el mercado europeo.

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El interés por Martínez no es casualidad. El fútbol ecuatoriano vive su época dorada en Europa, con figuras como Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain) consolidándose en los mejores clubes del mundo.

Hermanos Quintero
Edwin y Holger Quintero, los gemelos de la cantera de Idv que ya fueron fichados por el Arsenal inglés.Cortesía

Sin embargo, el Newcastle no es el único gigante que ha estado "pescando" en el Complejo de Chillo-Jijón recientemente. La directiva de los Rayados ha perfeccionado su modelo de negocio, logrando traspasos históricos que lo confirman como la mejor academia de Sudamérica en la actualidad

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El antecedente de los gemelos Quintero a los Gunners

Recientemente, el Arsenal de Mikel Arteta dio un golpe sobre la mesa al asegurar el fichaje de los hermanos Edwin y Holger Quintero. Esta operación no solo reforzó el prestigio de los futbolistas ecuatorianos en Londres, sino que marcó la pauta de que los clubes de la Premier League ya no esperan a que el jugador debute en primera para concretar su compra.

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Al igual que ocurrió con Kendry Páez (Chelsea, cedido a River Plate), se espera que de cerrarse el acuerdo por Martínez, el jugador permanezca en Ecuador o en un entorno controlado hasta cumplir la mayoría de edad, cumpliendo con las regulaciones de transferencia de la FIFA.

¿Por qué Johan Martínez?

Con solo 16 años, Martínez destaca por una verticalidad impropia de su edad y una capacidad resolutiva que ha deslumbrado a los scouts internacionales en torneos juveniles. Para el Newcastle, esta contratación representa una pieza clave en su reestructuración, enfocada en dominar el mercado de promesas sudamericanas antes de que los clubes del "Big Six" inglés intervengan.

De confirmarse el traspaso, Martínez se uniría a la creciente legión de embajadores tricolores en la liga más competitiva del planeta, reafirmando que el camino hacia el éxito en el fútbol moderno pasa, obligatoriamente por las instalaciones de Chillo Jijón.

Así juega Johan Martínez, la joya de Independiente del Valle

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