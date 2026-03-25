Precios definidos para Liga vs Barcelona SC: Cuándo se juega la fecha 7 de LigaPro

El primer duelo entre albos y toreros se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Conoce cuánto cuestan las entradas

Barcelona SC y Liga de Quito empataron 2-2 en el Monumental en la temporada 2025.

La expectativa es total. La directiva de Liga de Quito ha oficializado los precios de las entradas para uno de los duelos más vibrantes del fútbol ecuatoriano. Este viernes 3 de abril, los Albos recibirán a Barcelona Sporting Club en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un choque correspondiente a la séptima jornada de la LigaPro.

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Para esta edición, la dirigencia capitalina ha establecido una estructura de precios que busca asegurar un lleno absoluto, ofreciendo beneficios para sus abonados y socios.

El club informó que existirán fases de venta diferenciadas para socios y público general. Además, se han activado descuentos especiales para aquellos hinchas que han acompañado al equipo en los partidos previos de local, premiando la fidelidad del "Mundo Liga".

Barcelona SC y Liga de Quito definieron puestos importantes al enfrentarse en la temporada 2025. GUSTAVO GUAMAN

Los precios de las entradas para Liga de Quito vs Barcelona SC

General: $12

Tribuna Oriental: $18

Tribuna Occidental: $20

Palcos: $30

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El contexto deportivo le añade una dosis extra de picante al encuentro. El conjunto dirigido por Tiago Nunes llega con la misión de hacer respetar su localía y consolidarse en la parte alta de la tabla, tras un inicio de temporada con altibajos donde la solidez defensiva ha sido su mayor punto a criticar.

Por su parte, el Ídolo, con la conducción de César Farías arriba a la capital con la urgencia de recortar distancias. Cuadro torero ha mostrado un fútbol ofensivo sin eficacia en las últimas fechas, y una victoria en Casa Blanca no solo significaría tres puntos, sino un golpe anímico vital para sus aspiraciones a la punta de la clasificación.

¿Cuándo se juega Liga de Quito vs Barcelona SC?

Tanto Liga como Barcelona continuarán su preparación para este primer choque del año, que se disputará el viernes 3 de abril a las 19:00. La para del torneo, por participación de la selección ecuatoriana en partidos amistosos, les viene como un respiro para corregir detalles previo al compromiso en Quito.

🚨 Las entradas para el 🆚 #LIGABarcelona ya están a la venta



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