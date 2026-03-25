Mbappé respalda a Neymar: Esto contestó sobre tener al brasileño en el Mundial 2026

Previo al duelo entre Francia y Brasil, Kylian Mbappé reveló su deseo de que su excompañero esté en la cita mundialista

En la víspera del esperado choque amistoso entre Francia y Brasil este jueves 26 de marzo, Kylian Mbappé ha acaparado los titulares no solo por su presente futbolístico, sino por su firme respaldo a una de las grandes incógnitas del fútbol sudamericano: la presencia de Neymar Jr. en la Copa del Mundo 2026.

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El capitán de Les Bleus aprovechó el contacto con los medios brasileños para enviar un mensaje de apoyo a su excompañero del Paris Saint-Germain (PSG). Para Mbappé, la jerarquía del "10" brasileño es indiscutible y necesaria para el espectáculo global.

Con la contundencia que lo caracteriza frente al arco, Mbappé fue tajante al evaluar el peso específico de la figura que hoy defiende al Santos en el torneo más importante del planeta:

Francia goleó a Ucrania con doblete de 'Kiki' Mbappe y se clasificó directo al Mundial 2026. Cortesía

"Neymar es Neymar. El Mundial es para las estrellas y, en mi opinión, él es una de las mayores. No me imagino una Copa del Mundo sin su presencia", declaró el atacante francés.

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A pesar de su deseo personal, el astro francés mantuvo la diplomacia al ser consultado sobre la decisión técnica de la "Canarinha". Con un guiño directo al cuerpo técnico brasileño, Mbappé subrayó que la última palabra no le corresponde a él: “No puedo ir en contra de mi exentrenador”, señaló, dejando la responsabilidad de la convocatoria en manos del seleccionador de Brasil.

Más allá de las dudas que puedan rodear el estado físico o la edad del astro brasileño para la cita de 2026, Mbappé se mostró convencido de la resiliencia de su amigo: “Conozco a Neymar. Se preparará y estará en el Mundial”, sentenció, cerrando cualquier debate sobre el compromiso del jugador con su selección.

Francia vs Brasil: Día y hora del partido amistoso

Francia y Brasil se medirán este jueves 26 de marzo a las 15:00 (hora de Ecuador) en un duelo que servirá para medir fuerzas entre dos de las potencias favoritas para el próximo ciclo mundialista, con el fantasma de Neymar sobrevolando una vez más el césped, tras no ser considerado, por ahora, en la nómina de Carlo Ancelotti.

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