Detienen a un hombre con 12 celulares en Tumbaco; uno tenía reporte de robo

El hombre mostró una actitud sospechosa al notar la presencia de la Policía

El hombre dijo a la Policía que se dedica a la compra y reparación de celulares.

Un hombre fue aprehendido durante un patrullaje preventivo en Tumbaco, parroquia ubicada al oriente de Quito, luego de que agentes policiales encontraran en su poder 12 teléfonos celulares, uno de ellos reportado como robado.

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El hecho ocurrió en las calles Fray Gonzalo Vera y Juan Montalvo, en el centro de Tumbaco, donde uniformados realizaban controles de rutina. Según el informe policial, el individuo mostró una actitud sospechosa al notar la presencia de los agentes, lo que motivó que se le solicitara su identificación.

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El ciudadano tiene 31 años y de nacionalidad venezolana, detalló la Policía. Durante el registro corporal, los uniformados hallaron los dispositivos móviles. Al ser consultado sobre su procedencia, el hombre indicó que se dedica a la compra y reparación de celulares.

Sin embargo, tras verificar los códigos IMEI en el sistema de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se determinó que uno de los equipos constaba como robado, lo que derivó en su inmediata aprehensión por el presunto delito de receptación.

El procedimiento fue reportado al ECU 911, mientras que el detenido fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado al Hospital Alberto Correa Cornejo para su valoración médica.

Las autoridades no descartan que se amplíen las investigaciones para determinar la procedencia del resto de dispositivos encontrados en su poder.

Robo terminó con disparos

Otro caso se registró la madrugada del 7 de febrero, un joven de 23 años fue aprehendido por estar implicado en el delito de robo cuando intentaba sustraer accesorios de vehículos en una mecánica del sector La Esperanza, en Tumbaco.

Según informó la Policía, el operativo comenzó aproximadamente a las 03:30, cuando el personal Móvil de El Quinche fue alertado por la comunidad sobre un robo en proceso. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes realizaron disparos al notar la presencia de los uniformados.

En respuesta, los agentes hicieron uso legítimo de la fuerza, utilizando sus armas de dotación para repeler el ataque y neutralizar la amenaza. Tras una persecución, lograron capturar al joven implicado.

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