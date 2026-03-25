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Intoxicados Cumbayá
Los bomberos atendieron a los afectados en el lugar y cuatro fueron trasladados a casas de salud.Foto: cortesía / CBQ

Intoxicación masiva en Cumbayá: 26 personas resultan afectadas

Cuatro de los afectados requirieron ser trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada

Una emergencia por intoxicación alimentaria se registró la madrugada de este miércoles 25 de marzo de 2026 en Cumbayá, al oriente de la Quito, y provocó un total de 26 personas afectadas.

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El incidente fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), cuyos equipos brindaron asistencia inmediata en el lugar. De acuerdo con el reporte de la institución, cuatro de los afectados requirieron ser trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada, mientras que el resto fue estabilizado en el sitio.

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En las labores de atención también participaron equipos del Ministerio de Salud Pública, así como personal de instituciones de respuesta prehospitalaria como el ISTCRE y EMI, quienes coordinaron acciones para asistir a los afectados.

Hasta el momento, el CBQ no ha detallado las causas específicas de la intoxicación, mientras las autoridades sanitarias realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incidente.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se debe contactar de inmediato a la línea única 911 para recibir atención oportuna.

Afectados por inhalación de monóxido de carbono 

En febrero se registraron otras emergencias por inhalación de monóxido de carbono. En un inmueble del norte de Quito, los equipos de socorro atendieron a seis personas que presentaron síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono. 

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Tras la valoración, los afectados fueron trasladados a una casa de salud para una evaluación más especializada.

La madrugada del 23 de febrero, cinco personas resultaron intoxicadas en Calderón, en el norte de Quito, tras una fuga de gas al interior de un departamento.

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