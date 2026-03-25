Transportistas de Quito exigen al Gobierno el pago de compensaciones atrasadas

Transportistas denuncian retrasos en los pagos y advierten sobre riesgos en la continuidad del servicio

En Quito, desde mayo de 2021 se mantiene en 0,35 dólares la tarifa de bus urbano.

El gremio de transporte urbano de Quito expresó su preocupación frente a la situación económica que atraviesa el sector, tras la eliminación del subsidio al diésel. Aunque el Gobierno implementó un mecanismo de compensación para mitigar el impacto, los transportistas denuncian retrasos en los pagos y advierten sobre riesgos en la continuidad del servicio.

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Jorge Yánez Romero, vocero del transporte urbano de Quito, señaló que han solicitado al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, que se regularicen los desembolsos pendientes. Según indicó, hasta el 24 de marzo de 2026 no se había efectuado el pago correspondiente, lo que agrava la situación de numerosas unidades que, pese a cumplir con los requisitos establecidos, no han recibido la compensación en los plazos previstos.

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“El pedido es que no solo se pague oportunamente, sino que se resuelvan los casos de vehículos que han cumplido con el decreto y no han recibido los valores en los meses que correspondía”, enfatizó Yánez.

El dirigente también instó a las autoridades a analizar la activación de los cuatro meses adicionales de compensación contemplados en el decreto 161, medida que podría aliviar temporalmente la presión económica sobre el sector.

"Sobrevivimos con la compensación del Gobierno"

Actualmente, la compensación estatal se ha convertido en el principal sostén para la operatividad del transporte público en Quito, aseguró el vocero.

Sin embargo, Yánez advirtió que el incremento en los costos de insumos ha reducido significativamente los márgenes de sostenibilidad. “Ahora sobrevivimos con la compensación del Gobierno, con eso podemos seguir operando”, afirmó, al tiempo que exhortó al Municipio de Quito a diseñar un modelo de gestión que no afecte al gremio.

El panorama se vuelve más complejo considerando que el esquema de subsidio finalizará en mayo próximo. Según Yánez, el sector tendría un margen de apenas 30 días para mantener el servicio en las condiciones actuales, lo que podría derivar en afectaciones para los usuarios si no se adoptan medidas urgentes.

Compensación tras eliminación del subsidio

En septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 161, con el objetivo de optimizar el mecanismo de compensación económica al transporte público, en el marco de la reforma al precio del diésel automotriz.

Dicho decreto establece que el Ministerio de Transporte calculará los montos de compensación bajo criterios técnicos, con posibilidad de ajustes. Además, fija la vigencia del beneficio en ocho meses para el transporte intracantonal, urbano, rural y combinado, con opción de prórroga de hasta cuatro meses, y de seis meses para el transporte intraprovincial e interprovincial.

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