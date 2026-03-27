Guayaquil lidera las detenciones por incumplir el toque de queda: 24 aprehendidos

En el duodécimo día del toque de queda, 24 personas fueron aprehendidas en las cuatros provincias donde rige la medida.

En el duodécimo día de ejecución de las medidas dispuestas dentro del toque de queda, 24 personas fueron aprehendidas en distintas provincias del país por incumplir el toque de queda. Las detenciones se registraron en operativos simultáneos realizados en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Según el reporte operativo correspondiente a la jornada del 26 de marzo, Guayaquil concentró el mayor número de aprehensiones, con 10 ciudadanos detenidos por circular durante las horas restringidas. En el resto de Guayas se reportaron dos casos adicionales.

En Los Ríos, cinco personas fueron aprehendidas, mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas se contabilizaron cuatro detenciones. Finalmente, en la provincia de El Oro fueron retenidos tres ciudadanos.

Guayaquil concentró el mayor número de aprehensiones dentro del toque de queda Cortesía

El toque de queda no se extenderá, asegura John Reimberg

Las acciones forman parte de los controles desplegados para hacer cumplir el toque de queda, una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del estado de excepción vigente, con el objetivo de contener la violencia y reforzar el control territorial en las zonas priorizadas.

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El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el toque de queda actualmente en vigencia finalizará el 31 de marzo y que, hasta el momento, el Ejecutivo no contempla prorrogar la medida en las provincias donde se aplica. No obstante, advirtió que el Gobierno evalúa la posibilidad de imponer esta restricción en otras zonas del país, en caso de que el nivel de violencia lo amerite.

El funcionario hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a TC Televisión, en la que sostuvo que el toque de queda ha sido una pieza operativa fundamental dentro de la estrategia estatal para enfrentar al crimen organizado. De acuerdo con Reimberg, la medida facilitó el cumplimiento de los objetivos de las fuerzas de seguridad, en particular en aspectos como la movilidad táctica y la protección de la ciudadanía.

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