Toque de queda en Ecuador: Reimberg asegura que la medida no se extenderá

El ministro del Interior aseguró que la medida no se extenderá, pero podría activarse en otras zonas

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el toque de queda vigente concluirá el próximo 31 de marzo

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el toque de queda vigente concluirá el próximo 31 de marzo y que, por ahora, el Gobierno no tiene previsto extender su aplicación en las provincias donde rige actualmente. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de implementar esta restricción en otras zonas del país, si los niveles de violencia así lo requieren.

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El pronunciamiento lo realizó durante una entrevista en TC Televisión, donde defendió la medida como una herramienta operativa clave dentro de las acciones estatales contra el crimen organizado. Según Reimberg, el toque de queda permitió cumplir con los objetivos planteados por las fuerzas de seguridad, especialmente en lo relacionado con la movilidad táctica y la protección de la población civil.

“El toque de queda finalmente dio los frutos que se buscaban, al concentrarlo en horarios específicos de inmovilización en las provincias designadas”, señaló el ministro. Indicó que, en las últimas semanas, se registraron ataques en varias provincias, algunos de ellos en zonas cercanas a áreas pobladas, lo que —según explicó— incrementaba el riesgo para ciudadanos ajenos a los hechos violentos.

Los militares han tomado el control de la seguridad del país. CORTESÍA

Reimberg explica las operaciones realizadas en este tiempo de toque de queda

Reimberg sostuvo que uno de los principales propósitos de la restricción fue evitar que la población quedara expuesta en medio de los operativos y, al mismo tiempo, facilitar el libre tránsito de las fuerzas del orden para trasladar equipos y personal necesarios para intervenir en los territorios identificados como prioritarios. “No podíamos permitir que la ciudadanía corra riesgos innecesarios ni alertar con anticipación sobre los sectores en los que íbamos a operar”, afirmó.

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El ministro explicó que la planificación de las operaciones requería discreción y capacidad de desplazamiento sin ser detectados. En ese sentido, aseguró que el toque de queda fue determinante para avanzar con los equipos hacia las zonas de intervención sin levantar sospechas sobre los puntos específicos de trabajo.

No obstante, reconoció que en los últimos días el desarrollo de las operaciones ha enfrentado mayores dificultades, principalmente después de que la Corte Constitucional emitiera disposiciones que permitieron nuevamente la circulación en determinados sectores. Esa decisión, dijo, obligó a ajustar los procedimientos en terreno, aunque recalcó que los objetivos trazados se mantienen en ejecución.

“A pesar de esas limitaciones, estamos cumpliendo con lo planificado”, afirmó Reimberg, quien destacó el respaldo ciudadano a las acciones de seguridad. Según el ministro, ese apoyo ha sido clave para continuar con los operativos hasta completar los objetivos previstos antes de que concluya la vigencia del toque de queda.

Con la fecha del 31 de marzo como límite, el Gobierno deberá definir si opta por nuevas medidas focalizadas o si recurre nuevamente a restricciones de movilidad en otras provincias, en función de la evolución de los ataques y de los informes de inteligencia que manejen las autoridades.

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