Reimberg y Anchundia anuncian incursiones de grupos de élite en Guayaquil

El ministro del Interior y el jefe de Segura EP supervisaron operaciones en el Puerto Principal previo al toque de queda

Captura de pantalla retocada del video subido a redes sociales por el ministro del Interior John Reimberg.

John Reimberg, ministro del Interior, y Alex Anchundia, titular encargado de Segura EP, anunciaron a las 15:30 de este martes 24 de marzo de 2026 la ejecución de operativos tácticos en sectores conflictivos de la ciudad. El recorrido de ambas autoridades se ejecutó para constatar la operatividad de los recursos municipales, horas antes del inicio de la restricción de movilidad impuesta por la fase de ofensiva total gubernamental.

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Despliegue en zonas de alta conflictividad

Esto ocurre tras la reciente intervención del Gobierno a la central de videovigilancia local por sospechas de desvío de información reservada, en febrero de este 2026.

#ATENCIÓN



Resumen de la jornada:



Seguimos trabajando por Guayaquil pic.twitter.com/7xgDsxmHJw — John Reimberg (@JohnReimberg) March 24, 2026

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En un video subido a la red social X, los funcionarios conversaron de la ubicación de más de 60 camionetas municipales en diversas Estaciones de Acción Segura (EAS). El ministro adelantó que el objetivo a corto plazo es ingresar con personal policial especializado a sectores periféricos como Valerio Estacio, Entrada a la 8, Mucho Lote y Nueva Prosperina.

El propósito de estas intervenciones focalizadas, dicen, es intentar restablecer el orden público con uniformados tácticos, apoyados por la infraestructura de monitoreo cantonal que actualmente es vigilada de forma directa por el Estado central.

El mando operativo de Segura EP, asumido por Anchundia tras la renuncia de Fernando Cornejo, justificó el despliegue indicando que la actual coordinación armada suple las deficiencias del Municipio en áreas donde la corporación no tiene capacidad de ingresar sola. El funcionario aseguró que, bajo este modelo de acompañamiento, los niveles de atención efectiva de emergencias han alcanzado un 85 % en las últimas semanas.

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