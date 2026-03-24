Kristi Noem vendrá a Ecuador para iniciar trabajo del Escudo de las Américas de Trump

La secretaria saliente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos suscribirá acuerdos con el Gobierno de Daniel Noboa

Ecuador se convertirá en la primera nación de América Latina en poner en marcha la iniciativa Escudo de las Américas, liderada por la administración de Donald Trump. La secretaria saliente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, arribará al país en los próximos días con una agenda centrada en la firma de convenios estratégicos de seguridad y el combate a la criminalidad transnacional.

Los objetivos de la visita de Kristi Noem a Ecuador

Durante una entrevista en el programa De Lunes a Lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, ratificó que la presencia de Noem es fundamental para consolidar dos ejes de cooperación. El primero consiste en la suscripción de un nuevo acuerdo con el Homeland Security para fortalecer la vigilancia interna, y el segundo, iniciar formalmente las operaciones de la coalición regional.

"Tenemos una visita programada en los próximos días... Ecuador será el primer país que trabaje con la administración Trump en el Escudo de las Américas", destacó Reimberg, aunque prefirió mantener en reserva la fecha exacta del aterrizaje por motivos de seguridad.

Daniel Noboa se reunió con Kristi Noem tras participar en la cumbre Escudo de las Américas realizada en Florida. Cortesía

¿Qué es el Escudo de las Américas?

Esta coalición, integrada por doce países del hemisferio, fue presentada oficialmente el pasado 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida. El proyecto busca establecer un frente común bajo los siguientes pilares:

RELACIONADAS Estos son los temas que Noboa expuso en la Cumbre Escudo de las Américas

Lucha contra el narcoterrorismo: Desarticulación de mafias y control de rutas.

Control de la migración irregular: Implementación de nuevas políticas fronterizas.

Soberanía regional: Estrategias para frenar la injerencia de potencias extranjeras en el continente.

El presidente Trump designó directamente a Kristi Noem para dirigir este grupo, posicionando a Ecuador como el socio estratégico inicial para el despliegue de estas tácticas en la región.

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