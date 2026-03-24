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El operativo se realizó en Durán donde otras personas también fueron aprehendidas.CORTESÍA

Alias La Muñeca habría sido liberado horas después de su captura en Durán

El presunto integrante de los Chone Killers fue aprehendido este 24 de marzo. Falta de pruebas sería la razón de su libertad

Alias La Muñeca fue capturado durante un operativo ejecutado en la madrugada de este 24 de marzo en el cantón Durán, en medio de los controles desplegados por el toque de queda en la provincia del Guayas. 

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Lo que se sabe del operativo realizado en Durán

La intervención dejó un total de tres personas detenidas y fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por unidades militares en coordinación con organismos especializados. 

Durante el procedimiento, los uniformados ingresaron a un inmueble que, de acuerdo con los reportes, sería utilizado para actividades ilícitas, logrando la captura de los sospechosos.

Alias La Muñeca habría sido puesta en libertad por falta de pruebas

Sin embargo, EXPRESO pudo conocer que horas después de su aprehensión, habría sido liberado por falta de elementos que sustenten su vinculación con delitos, según versiones preliminares.

Un operativo ejecutado en la madrugada en el cantón Durán dejó como resultado la detención de tres personas, entre ellas alias La Muñeca

Alias La Muñeca caído en Durán: impacto en la estructura de Chone Killers

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Según la información recabada, La Muñeca  tendría antecedentes relacionados con microtráfico de drogas y otros delitos de carácter económico.

Pese a la relevancia del operativo, trascendió que la sospechosa habría recuperado su libertad pocas horas después, debido a la ausencia de pruebas concluyentes en su contra

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Nacional del Ecuador ni por el Ministerio del Interior, entidades a cargo de las acciones de seguridad a escala nacional.

La situación reabre el debate sobre la efectividad de los operativos y la capacidad de sostener judicialmente las detenciones realizadas durante estas intervenciones.

 Aunque las autoridades han destacado golpes a estructuras criminales, la falta de procesos sólidos en algunos casos genera cuestionamientos sobre los resultados reales en la lucha contra el crimen organizado.

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