Alias La Muñeca caído en Durán: impacto en la estructura de Chone Killers

La intervención se ejecutó durante el toque de queda y apuntó a una estructura vinculada a los ChoneKillers

Un operativo ejecutado en el cantón Durán dejó como resultado la detención de tres personas, entre ellas alias La Muñeca.

Un operativo ejecutado en la madrugada en el cantón Durán dejó como resultado la detención de tres personas, entre ellas alias La Muñeca, señalada como integrante de una estructura delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizada “Chone Killers”.

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La intervención se realizó durante el toque de queda vigente en la provincia del Guayas y fue producto de labores de inteligencia militar en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, según información oficial.

De acuerdo con los reportes, las fuerzas de seguridad ingresaron a un inmueble que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas. En el lugar se produjo la aprehensión de los tres sospechosos, lo que, según las autoridades, impacta en la operatividad de la organización.

Alias La Muñeca, quien figura entre los detenidos, sería un actor con funciones dentro de la estructura investigada y registra antecedentes por microtráfico de drogas y defraudación tributaria.

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Las fuerzas de seguridad ingresaron a un inmueble que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas. Cortesía

Contexto: presión sobre estructuras criminales

El grupo Chone Killers es una de las organizaciones señaladas por las autoridades como responsables de hechos violentos en la provincia, en medio de la disputa territorial entre bandas criminales.

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Este operativo se enmarca en la estrategia de intervención estatal en zonas consideradas críticas, donde el toque de queda y los controles militares buscan limitar la movilidad de estructuras delictivas.

Sin embargo, expertos en seguridad advierten que este tipo de acciones tienen efectos puntuales y que su impacto sostenido depende de investigaciones judiciales que permitan desarticular redes completas y no solo capturas aisladas.

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