Capturan en Posorja a alias Pan Quemado, presunto líder de Los Lobos

El detenido es considerado un objetivo de mediano valor y estaría vinculado a actividades armadas del grupo delictivo

Alias Pan Quemado, señalado como presunto líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, fue aprehendido durante un operativo militar ejecutado en la madrugada en la parroquia Posorja, en la provincia del Guayas. En la intervención también fue retenido un menor de edad que estaría vinculado a esta estructura delictiva.

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La captura se produjo como parte de una acción desplegada por las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, en una zona considerada estratégica por su actividad portuaria y su incidencia en delitos asociados al crimen organizado.

Durante el operativo, según información oficial, se hallaron municiones de distintos calibres y sobres con sustancias sujetas a fiscalización, elementos que fueron levantados como indicios y que estarían relacionados con actividades ilícitas desarrolladas por el grupo.

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Alias Pan Quemado es considerado un objetivo de mediano valor dentro de Los Lobos Cortesía

¿Cuál era la función de alias pan quemado?

Alias Pan Quemado es considerado un objetivo de mediano valor dentro de Los Lobos, organización que ha sido señalada por su participación en hechos violentos, tráfico de drogas y control territorial en varios puntos del país. Su detención, de acuerdo con las autoridades, apunta a debilitar la estructura operativa del grupo en esta zona del Guayas.

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Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre el destino judicial del menor de edad ni sobre el proceso legal que enfrentará el adulto detenido. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades de esta célula y posibles vínculos con otros delitos registrados en el sector.

Los operativos los enmarcan en el toque de queda en Guayas, Los Ríos. El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida culmina el 31 de marzo y, según declaraciones del Ministro del Interior, John Reimberg, no se extendería.

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