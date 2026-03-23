Fuerzas Armadas atacan minería ilegal: detalles de la intervención en Imbabura

La intervención militar busca frenar la reubicación de campamentos clandestinos y bocaminas

Las Fuerzas Armadas ejecutaron este 23 de marzo la Operación Impacto, dirigida a golpear estructuras vinculadas a la minería ilegal

En el marco de la fase denominada Ofensiva Total, las Fuerzas Armadas ejecutaron este 23 de marzo la Operación Impacto, dirigida a golpear estructuras vinculadas a la minería ilegal en la zona norte del país. Los operativos se concentran en los sectores de El Verde, La Visera y El Cristal, en Buenos Aires (Imbabura), y abarcan áreas estratégicas de Carchi y Esmeraldas.

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La intervención militar busca frenar la reubicación de campamentos clandestinos y bocaminas, luego del golpe dado en octubre de 2025, cuando el Ejército tomó posesión de varios territorios mineros ilegales en Buenos Aires.

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Militares usaron morteros de 81 mm, sistemas de lanzadores múltiples BM-21 y apoyo aéreo de la Aviación del Ejército. Cortesía

Acciones militares

Con el uso de morteros de 81 mm, sistemas de lanzadores múltiples BM-21 y apoyo aéreo de la Aviación del Ejército, se intervinieron aproximadamente 212 hectáreas, afectando directamente la capacidad operativa de las estructuras ilegales y debilitando sus economías criminales.

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Las operaciones se desarrollan en sectores distintos a los ya intervenidos previamente, donde la presencia militar se mantiene para consolidar el control territorial e impedir la reactivación de actividades ilícitas.

La estrategia, según fuentes militares, busca recuperar espacios, frenar la expansión de economías ilegales y debilitar a los grupos armados organizados que sostienen estas actividades.

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