Desmantelan minería ilegal en Podocarpus: 94 bocaminas fueron destruidas

La intervención evidenció la magnitud de la actividad ilegal en sectores de difícil acceso como San Luis, Dos Camas y La Aida

El Ministerio de Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y las Fuerzas Armadas desmantelaron una estructura ilegal de gran escala dedicada a la minería clandestina en el Parque Nacional Podocarpus, según un comunicado oficial.

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El escrito señala que las autoridades destruyeron 94 bocaminas, 129 campamentos y equipos utilizados para el procesamiento de material aurífero dentro de esta área protegida. La intervención fue desarrollada del 8 al 12 de marzo.

La intervención fue denominada “Operación Podocarpus” y evidenció, según el Gobierno, la magnitud de la actividad ilegal en sectores de difícil acceso como San Luis, Dos Camas y La Aida, donde se identificó no solo extracción, sino también procesamiento primario de mineral dentro del parque.

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Durante las acciones de control se confirmó la existencia de una infraestructura organizada, con galerías subterráneas de excavación no técnica, sin condiciones de seguridad, que representaban un alto riesgo de colapso. Asimismo, se identificaron herramientas manuales, molinos de bolas conocidos como “chanchas” y cuatro canalones de clasificación, utilizados para separar material con contenido de oro, lo que evidencia que la actividad ilegal incluía procesamiento in situ.

Existencia de un pasivo ambiental crítico

El informe técnico de la ARCOM identifica además la existencia de un pasivo ambiental crítico, debido a la acumulación descontrolada de desechos sólidos como plásticos, sacos de transporte de mineral y residuos textiles, los cuales han sido arrojados hacia laderas y cauces, generando afectaciones directas al ecosistema y reforzando la necesidad de acciones de remediación ambiental en la zona.

“Como parte de las acciones posteriores, se prevé fortalecer los mecanismos de monitoreo y vigilancia en la zona intervenida, considerando el riesgo de reocupación debido al alto valor económico del área”, concluye el comunicado.

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