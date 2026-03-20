¿Cuánto pierde Ecuador y Colombia por bloqueo en Rumichaca? Cifras del impacto diario

El bloqueo del Puente Internacional de Rumichaca está generando pérdidas millonarias cada día, así lo han mencionado los gremios productivos de Ecuador y Colombia que coinciden en una caída del comercio binacional de hasta el 90%, por la guerra comercial que inició en enero pasado.

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El conflicto comercial inició en enero cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones desde Colombia, argumentando una falta de apoyo en la seguridad fronteriza por parte de ese país vecino. Tras la medida, Colombia también impuso un arancel del 30 %. La situación escaló y el arancel fue elevado, desde ambos países, al 50 %.

El puente de Rumichaca por donde se realiza el intercambio comercial ha sido bloqueado por manifestantes, por lo que el comercio bilateral por carretera está totalmente obstruido.

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¿Cuánto representa la caída del comercio binacional de hasta el 90%?

En una reciente sesión en el Congreso de Colombia, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flores, mencionó que por el puente Rumichaca se mueven diariamente alrededor de 5,5 millones de dólares por el intercambio comercial. Sería esa cantidad a la que ascienden a diario las pérdidas.

Antes de los bloqueos y los aranceles recíprocos, el dirigente recordó que por esa vía pasaban 250 tractocamiones, que intercambiaban las mercancías y productos. Añadió que los afectados serían al menos 177 empresas de comercio internacional, logística y transporte de carga pesada y que estarían siendo afectados más de 2.500 empleos directos en Colombia y otros 2.000 en Ecuador.

¿Cómo avanza la situación entre Ecuador y Colombia?

La crisis comercial entre Ecuador y Colombia tendrá una reunión clave convocada por la Comunidad Andina (CAN) en Lima el 25 y 26 de marzo de 2026, donde los gremios fronterizos esperan que se alcance un acuerdo para destrabar el intercambio binacional.

Los gremios fronterizos esperan que, en este espacio, las cancillerías de Ecuador y Colombia negocien la eliminación de los aranceles y reactiven el intercambio comercial.

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