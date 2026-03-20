Regularización masiva en España: El plan para blindar salarios que apoya la ONU

La OIM defiende que garantizar el sueldo mínimo a migrantes evita que la precariedad lastre el mercado laboral nacional

Migrantes argelinos descansan a la sombra de un árbol en un parque de la Estación Marítima de Palma de Mallorca, el 24 de agosto de 2025.

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ve la regularización extraordinaria de migrantes que planea el Gobierno de España como "una estrategia económicamente sensata", ya que creará más "salvaguardas" para asegurar que los salarios "se mantengan donde deben estar" para todos, no solo para los extranjeros.

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Pope se refirió así, en una entrevista con EFE, al impacto que la medida tendrá en el conjunto del mercado laboral español: al sacar a cientos de miles de personas de la economía sumergida y garantizarles el salario mínimo, se evita que la precariedad de los trabajadores sin papeles lastre los sueldos de todo el sector.

A su juicio, con esta medida, que podría afectar a medio millón de personas, el Gobierno español está "reconociendo una realidad", ya que la economía del país "depende de los trabajadores extranjeros" y muchos de ellos no tienen papeles, por lo que son más vulnerables a los abusos y a la explotación.

Es un enfoque que "funciona" para un país cuyas necesidades de mano de obra son "reales y acuciantes" debido al envejecimiento de su población, añadió.

España, "líder" en cuestiones migratorias

La máxima representante de esta organización de las Naciones Unidas, que la dirige desde 2023 -es la primera mujer en el cargo en sus más de 70 años de historia- visitó esta semana España, donde se reunió con diversos ministros.

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Pope, que es estadounidense, señaló haber comprobado que el Gobierno español es "un líder" en cuestiones migratorias por su aproximación "humana" e "integral" de la movilidad, y contrapuso esta visión con aquellas que abogan por soluciones más simplistas y restrictivas, centradas en la frontera, las cuales "a menudo no responden a los intereses económicos del Estado".

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Abogó por explorar nuevas políticas que consigan aunar las necesidades del país receptor -por ejemplo, de mano de obra- con las de los migrantes, en una suerte de "todos ganan" y, así, las personas puedan moverse de forma segura "sin poner sus vidas y su dinero en manos de un traficante".

Acerca de los discursos de odio contra la población extranjera, que se extendieron y radicalizaron en los últimos años, también desde algunos partidos políticos, Pope reconoció que es "más fácil" señalar a las personas extranjeras ante ciertos retos: "Sin duda, el hecho de que no puedan votar no ayuda", apostilló.

Uno de los mantras que más se repiten para cargar contra esta población es que colapsan los servicios públicos y, sobre esto, Pope recordó que los Gobiernos tienen la responsabilidad de gestionar esos servicios para asegurar que la población local pueda beneficiarse de la migración sin que se vean saturados.

"Responsabilidad compartida" al acoger a menores migrantes no acompañados

Respecto a la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo en España para la acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las regiones, Pope comparó ese debate con el que tiene lugar dentro de la Unión Europea (UE) entre los territorios de llegada y el resto.

En cualquiera de los dos casos, la dirigente cree que es "esencial" que haya cierto nivel de "responsabilidad compartida" para "desactivar" las posibles tensiones o fricciones generadas en zonas que tienen que enfrentar flujos migratorios de forma repentina o que superan sus capacidades.

El 74 % de los ciudadanos prefiere la sanidad pública en casos complejos, el 24 %, la privada.https://t.co/ZIgYC08Bpu — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 20, 2026

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La representante de la OIM analizó también la actual crisis desatada en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyas consecuencias en los flujos migratorios a nivel global y para España son aún difíciles de predecir.

De momento, la mayoría de personas están desplazadas dentro de su país: "Que esto escale depende de lo rápido que logremos una resolución pacífica del conflicto", explicó.

Sí vaticinó que los desplazamientos no se producirán solo por razones de seguridad, sino también económicas a raíz de, por ejemplo, la subida del precio de los combustibles.

"La gente toma decisiones como tú o como yo: si tú no estás a salvo en tu casa, te vas a ir. Esa es la lección de Ucrania, de Siria... es una lección que hemos aprendido una y otra vez desde que existe civilización humana", concluyó.

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