Un canal de vía a la costa acumula restos de basura y "olvido municipal"

Los habitantes de vía a la costa denuncian estar olvidados no solo en materia de planificación vial y en soluciones que descongestionen el área, sino también en temas ambientales, "incluso en los más sencillos".

Esta vez la queja apunta al estado en el que se encuentra el canal de aguas lluvias que colinda con la ciudadela Puertas del Sol. "Es un completo asco, flota la basura, hay moho y huele mal", dice a EXPRESO el ciudadano Juan Carlos Mendoza, residente del sector; que lamenta que falle el control por parte de la autoridad municipal y que no exista además la debida conciencia ciudadana.

A decir de Mendoza, el olor es tal en el lugar que resulta imposible andar en bicicleta o distraerse y descansar en un pequeña parque cercano a la zanja. "Es como si estuvieras sentado sobre un cerro de comida podrida, así huele todo... Hay gallinazos, ratas y moscas por donde sea. A donde sea que mires en esta área cercana al canal, el escenario es tétrico", se queja.

Las quejas van en aumento

El pasado 24 de noviembre, los reclamos hicieron eco en redes sociales como X. Allí, el usuario @oechever posteó un video en el que se podía ver precisamente ese escario. Y desde su cuenta hizo un llamado al Cabildo. "Desde que inició este nuevo servicio municipal Guayaquil Responde, se pidió control en Puertas del Sol en vía a la costa, por los grandes depósitos de basura que llegan al canal de aguas lluvias afectando al medio ambiente. Aquiles Álvarez se requiere de una campaña para frenar esto en Guayaquil. Atención Urvaseo", solicitó; etiquetando a cada una de las entidades y autoridades involucradas en resolver el tema

Urvaseo fue una de las que respondió alegando que realizan campañas informativas en distintos sectores del Puerto Principal y que de hecho entre el 2 y el 6 de diciembre visitarán la urbanización Puertas del Sol para abordar el tema.

Sin embargo para la ciudadanía no es suficiente. Toman como referencia lo que pasa en el canal de aguas lluvias que se encuentra en la zona del Mucho Lote 1, Las Orquídeas y Los Vergeles, que en repetidas ocasiones permanece repleto de desechos.

El pedido colectivo: no ser el reflejo del canal de Mucho Lote 1

"Esa es una marea de basura, flotan camas, colchones, animales muertos. No queremos que aquí pase lo mismo. Y exigimos medidas sancionatorios, porque por lo visto las campañas y la socialización poco o nada sirve. Ya ven como está la bahía también y uno que otro sitio turístico. Aquí lo que urge son medidas donde la pena sea de cientos o miles de dólares o la misma cárcel", señaló Ana Calamaro, residente de vía a la costa.

En un reportaje anterior de EXPRESO, la ciudadanía reaccionó y exigió ya al Municipio de Guayaquil que "no sea tan blando a la hora de sancionar a quienes no quieren a la ciudad". A través de un comunicado emitido entonces por la Alcaldía de Guayaquil, la entidad dio a conocer que han limpiado una y otra vez ese canal (retirando en cada ocasión kilos de basura); y que de hecho han hecho lo mismo a lo largo de 7 kilómetros de la vía Perimetral, donde se han recolectados 6.000 kilos de desechos.

"No puedo creer que estemos rodeados de tan malos ciudadanos, de gente que quiera ver las calles repletas de basura y de plagas. Seis mil kilos de basura me parece una locura, pero no me asombra. Simplemente no lo hace porque cada semana se denuncia que un canal o un parque está plagado de desechos, así como una cancha, determinada calle o barrio. Siempre es lo mismo, pero me avergüenza El que ensucia debería ser multado con cientos de cientos de dólares, ya es demasiado", aseguró semanas atrás Richard Gonzáles, habitante de vía a la costa.

Un pedido recurrente en Guayaquil se centra en darle vida a los parques y los canales de agua naturales, hoy convertidos en focos contaminantes. En la imagen, el canal de Mucho Lote 1. Miguel Canales Leon

La mala disposición de la basura afecta incluso el cambio climático



De acuerdo con la investigación realizada por el colectivo Guayaquil Cómo Vamos, la percepción del guayaquileño es que la mala disposición de basura influye incluso en el cambio climático en Guayaquil.

De acuerdo con el análisis realizado por la encuestadora a casi 2.000 personas de diferentes edades y en diferentes sectores del Puerto Principal, al menos el 73 % de los guayaquileños reconoce haber percibido el cambio climático y las falencias que hay en el entorno local.

“Cuando hay sol, la ciudad cada vez se siente más caliente, no hay sombra donde esconderse. Además, el olor en Guayaquil es nauseabundo. Creo que la mala disposición de basura, la falta de recolección y otros factores hacen que la ciudad se vea afectada”, dijo Elena Llaguno, moradora de La Pradera, quien recordó que años atrás en esa zona había más áreas verdes y espacios que hacían que el medio ambiente fuera más saludable, pero ahora “todo cambió”, mencionó.

