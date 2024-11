¿Un puma ronda las casas de vía a la costa? La respuesta del Municipio

Los habitantes de vía a la costa están preocupados. La presencia de lo que dicen ser un puma los tiene en alerta. Que las detonaciones causadas por las canteras, sumado a las construcciones que en el sector se hace, está obligando una vez más a que los animales que habitan en el sector salgan al área urbana, alegan.

La presencia de polillas en Guayaquil no representa peligro Leer más

"Un vecino logró grabar y claramente se ve al puma en lo alto de una colina. No me sorprende que esté ahí, con tanta explosión ellos se alteran y obvio, salen. Y es que están taladrando en los alrededores de su hábitat o en este mismo. Ya ha pasado con los osos hormigueros, quienes llegan hasta nuestras viviendas. Pasa con los cocodrilos, que cada vez los vemos más cerca en Puerto Azul o en las ciudadelas aledañas al ramal del estero Salado. Que un puma aparezca, por lo tanto, no es descabellado. Me apena que sea así porque, por un lado, está huyendo del ruido; y por el otro, me aterra porque estamos hablando de un animal de este tipo. Nos estamos metiendo de más en su territorio. Hay que ponerle un freno a todo", piensa Paola Castillo, residente de la ciudadela Belo Horizonte.

(Le puede interesar leer: La visita inesperada del cocodrilo al Yatch Club de Puerto Azul)

(1/2) Un #puma ha sido divisado por la comunidad en el km 11,5 vía a la Costa, atrás de la urb. Portal al Sol. Los moradores denuncian que el animal da vueltas huyendo de las explosiones y el ruido de las máquinas de las canteras. @alcaldiagye @PoliciaEcuador @ViaLaCostaLucha pic.twitter.com/1YpKLK9Hf0 — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 20, 2024

Según los residentes, la especie ha sido divisada cerca del km 11.5 de la vía a la costa, por el sector de la urbanización Portal al Sol.

El caso fue reportado ya al Municipio de Guayaquil para que a través de Bienestar Animal se pueda intervenir. La tarde de esta 20 de noviembre hizo pública su respuesta. ¿Se trata de un puma?

¿Qué dice el Municipio al respecto?

Según el Cabildo, lo alertado por la ciudadanía responde al avistamiento de un yaguarundí, un pequeño felino silvestre que habita en la zona de vía a la costa. "Es importante destacar que este felino es una especie propia del bosque seco y manglares que rodean esta área, por lo que forma parte del ecosistema local. La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales del Municipio de Guayaquil coordinará acciones que promuevan la protección de este individuo, lo que incluye el monitoreo del animal y la implementación de medidas conjuntas con la comunidad cercana para garantizar su bienestar y reducir posibles conflictos entre humanos y fauna silvestre", aseguró en un comunicado.

Santay recibe donación para alimentar a sus cocodrilos Leer más

El Municipio exhortó a reportar cualquier avistamiento o situación relacionada con la fauna silvestre a través de la plataforma Alcaldía Responde, para que se puedan tomar las medidas necesarias de manera oportuna. "Nuestro compromiso se centra en proteger a estos animales y ofrecer estrategias que permitan la convivencia armónica entre las comunidades humanas y la biodiversidad de nuestra región", sentenció.

(Le puede interesar leer: Ambiente monitorea al cocodrilo que llegó a zona aledaña a Belo Horizonte)

Tras este anuncio, la ciudadanía ha quedado más tranquila. Sin embargo hace un llamado a frenar de todas formas las construcciones. "En Cerro Blanco se han visto jaguares, a través de las cámaras trampa instaladas en el sector también. Por lo que no me parece irracional que ahora o dentro de unos meses o años a estas especias, dueñas de este ecosistema, las vemos en la zona urbana. Ya paren con la construcción. En vía a la costa no entra ya ni un alfiler. Que las autoridades no pongan en riesgo a nada ni a nadie", precisó Patty Méndez, residente de la ciudadela Los Ángeles.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!