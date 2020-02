La visita inesperada del cocodrilo al Yatch Club de Puerto Azul

Aunque en el Yacht Club de Puerto Azul, la mayoría está familiarizada con Juancho, como han bautizado al cocodrilo que vive en el estero Plano Seco, que limita con la ciudadela; la tarde del sábado, él dejó asombrado a visitantes como Jacob Cepeda, que lo veían por primera vez.

"Estuvo poco tiempo, pero fue asombroso. Notó que había gente, dio la vuelta y se fue", relató.

Ante su presencia, algunos residentes del vecindario, como Claudia Menoscal, dijeron no sentir temor. "Juancho siempre viene a visitarnos", dijo entre risas, al aclarar que lo han visto, aunque de forma esporádica, en las orillas del manglar o tomando el sol por varias horas, sin notar la intención de ingresar a otras áreas.

El sábado pasado volvió a aparecer Juancho, el cocodrilo que de vez en cuando deambula por el muelle del Yacht Club de Puerto Azul.👉 https://t.co/bZ5lNlhB2l pic.twitter.com/J6g0J7VPm9 — Diario Expreso (@Expresoec) February 17, 2020

En el 2016, EXPRESO publicó una nota precisamente de otra de sus apariciones. Esa vez, como relata Menoscal, el animal había salido del agua. .

Los moradores de Puerto Azul, en ese entonces, aseguraron tener como ‘vecino’ a un cocodrilo que no les causaba temor. Habitantes de esa ciudadela, ubicada en el kilómetro 10,5 de la vía a la costa, fueron los que enviaron la alarma, a través de fotografías y vídeos, de la existencia de ese reptil que de vez en cuando deambula por el muelle de la Marina del Yacht Club.

Según lo publicado hace casi 4 años, el animal no demostraba signos de agresividad, como ahora coinciden también quienes lo vieron.

"Él pasa frente al muelle, en pleno manglar, a las 10:30 y retorna por el mismo lugar pasadas las 18:00. No lo hace siempre, pero lo hace. Medio Ambiente nos ha dicho que posiblemente se trate de una hembra. Se cree que mide de 3 a 4 metros, pero son cosas que aún se deben confirmar", dijeron en los 2016 los habitantes, quienes hoy se mantienen en la idea de que no lo cacen, ni lo reubiquen en otra área.

"Lo único que quizás se debería hacer es colocar mallas para evitar que se acerquen a los hogares. Y eso, si es que es necesario. Total, el manglar, esas aguas, es o son su hogar". Y es que de seguro hay más, precisó la también residente Sonia Tandazo.

Respecto a la fotografía, el presidente de Puerto Azul Pedro Machado, dice estar al tanto. "He hablado con el Yatch Club, pero ellos no consideran que el animal constituye el peligro. Dicen que no ataca", dice a EXPRESO, al no descartar que se tomen en cuenta las medidas de prevención.