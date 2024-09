Los kilos de basura hallados reflejan que Guayaquil está "llena de malos ciudadanos"

La ciudadanía reacciona y exige al Municipio de Guayaquil que "no se tan blando a la hora de sancionar a quienes no quieren a la ciudad". A través de un comunicado emitido por la Alcaldía de Guayaquil, la entidad dio a conocer que a lo largo de 7 kilómetros de la vía Perimetral se recogieron 6.000 kilos de desechos, lo que ha generado una serie de críticas y no necesariamente porque no se hagan controles exhaustivos, sino porque los guayaquileños "sean inconscientes".

"No puedo creer que estemos rodeados aún de tan malos ciudadanos, de gente que quiera ver las calles repletas de basura y de plagas. Seis mil kilos de basura me parece una locura, pero no me asombra. Simplemente no lo hace porque cada semana se denuncia que un canal o un parque está plagado de desechos, así como una cancha, determinada calle o barrio. Siempre es lo mismo, pero me avergüenza El que ensucia debería ser multado con cientos de cientos de dólares, ya es demasiado", piensa Richard Gonzáles, habitante de vía a la costa.

¿Quién arroja tal cantidad de desechos en la Perimetral?

Según el comunicado de la Municipalidad, los seis mil kilos de desechos fueron retirados en la Perimetral, en el tramo que va desde el sector de Tres Bocas hasta el intercambiador de vía a la costa. Un total de 20 trabajadores realizaron el barrido de la vía y recogieron 400 sacos de basura que estaban a un metro de la guardarraya, al filo de la baranda.

"Estos desperdicios son arrojados por ciudadanos que van en vehículos privados, camiones y buses urbanos que, con el viento, son esparcidos generando mal aspecto en la avenida y afectando al manglar que hay en la zona", detalla.

El canal 37 de Las Orquídeas ha sido solo este año intervenido 4 veces. Todas ha tenido basura en cantidades enormes. Cortería

La mala disposición de la basura afecta incluso el cambio climático



De acuerdo con la investigación realizada por el colectivo Guayaquil Cómo Vamos, la percepción del guayaquileño es que la mala disposición de basura influye incluso en el cambio climático en Guayaquil.

De acuerdo con el análisis realizado por la encuestadora a casi 2.000 personas de diferentes edades y en diferentes sectores del Puerto Principal, al menos el 73 % de los guayaquileños reconoce haber percibido el cambio climático y las falencias que hay en el entorno local.

“Cuando hay sol, la ciudad cada vez se siente más caliente, no hay sombra donde esconderse. Además, el olor en Guayaquil es nauseabundo. Creo que la mala disposición de basura, la falta de recolección y otros factores hacen que la ciudad se vea afectada”, dijo Elena Llaguno, moradora de La Pradera, quien recordó que años atrás en esa zona había más áreas verdes y espacios que hacían que el medio ambiente fuera más saludable, pero ahora “todo cambió”, mencionó.

Según datos de la Alcaldía, desde mayo de 2023 hasta julio de 2024, la Dirección de Aseo Cantonal ha emitido 4.500 notificaciones por la mala disposición de desechos.

Según lo expuesto en el informe, el 24 % de los consultados consideran que lo que más afecta a Guayaquil es el esmog de los vehículos, el 17 % opinó que es la falta de árboles, mientras que el 15 % habló del mal manejo de la recolección de basura. La lista se complementa con otras afectaciones como el ruido, la falta de un sistema de reciclaje y la pésima calidad del agua de los esteros

El parque Puerto Liza, ubicado en el sur, representa una serie de daños. Sus juegos no sirven, hay basura y sobra la inseguridad. FREDDY RODRÍGUEZ

La ciudad exige penalidades que incluyan hasta la cárcel

Teniendo en cuenta que aun cuando hay sanciones económicas el problema sigue, hay quienes exigen que las penas sean mayores. Hoy, por irrespetar los horarios establecidos para la recolección de desechos el Cabildo exige multas que van entre los $ 92 y $ 575.

"Evidentemente les da igual o la autoridades están pasando por alto los controles. Hay sitios en donde dejan tirados hasta muebles, colchonetas, camas... Se ríen en la cara de las autoridades. Si quieren que dejen de hacerlo entonces encarcelen. No hay ya otra opción. Que a los malos ciudadanos se los sancione como se merecen, con ´cárcel. Ya basta de alcahuetear a quienes se oponen a vivir bien. No más", señaló Rodrigo V´élez, habitante de la ciudadela Martha de Roldós, considerada una de las más insalubres de la ciudad.

