18 toneladas de basura son recogidas durante un operativo en Chongón

De acuerdo con el Municipio de Guayaquil, una cuadrilla de 18 trabajadores municipales retiró de la parroquia de Chongón, en Guayaquil, un total de 18 toneladas de basura durante un operativo de limpieza realizado en conjunto con Urvaseo.

Espacios públicos que cierran sus puertas a la familia en Guayaquil Leer más

La Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales llevó a cabo esta recolección en los sectores de San Gerónimo 1, San Gerónimo 2 y Chongoncito, donde las quejas por la insalubridad han sido constantes. Para ello, se contó con un vehículo de lavado y un carro recolector de desechos sólidos no peligrosos, que permaneció en la zona.

Entre los objetos recolectados había restos de comida, tarrinas, fundas de basura depositadas en horarios no establecidos, hojas, restos de palmeras, entre otros objetos.

Los moradores denuncian que, cada vez que vienen las autoridades a limpiar, en menos de una semana la zona vuelve a su estado previo

Lea también: Estacionamiento del parque Samanes tendrá plumas para controlar el ingreso

La comunidad se siente olvidada

A decir de ellos, la poca atención e irrespeto de varios ciudadanos ha causado que Chongón quede olvidada. Ignacio Pincay, quien reside en esta parroquia, detalla que a diario ve cómo decenas de ciudadanos desechan fundas de basura cerca de su vivienda, envases de cartón y demás objetos; a pesar de sus reclamos, todos lo ignoran.

“Pido al vecino que no bote la basura en la vía pública, que espere a llegar a casa y la deposite en los horarios en que pasa el camión de la basura. Sin embargo, lo único que recibo son gritos. Y cuando voy a presentar mi queja al Municipio, queda en nada”, comenta.

Luis Ocaña, también habitante de la parroquia, denuncia que las labores de limpieza son pocas y que la concientización por parte de las autoridades es nula. “Ni limpian, ni enseñan que no debe hacerse eso. El ciudadano es descuidado porque no le importa, ya que sabe que no pasará nada. Así que mientras la Alcaldía no imponga multas y coloque cámaras en el sector para dar vigilancia, la gente seguirá botando la basura donde y cuando le plazca”, sentencia.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUI!