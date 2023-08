Como se ha venido registrando cada semana en Guayaquil, esta vez nuevos sectores se quedarán sin agua. Ayer la queja llegó a EXPRESO por parte de los habitantes de la ciudadela Guayacanes y Bellavista, que denunciaron quedarse sin el servicio por casi seis horas; mientras que para el próximo 22 de agosto, hay cortes programados para al menos cuatro ciudadelas, entre las que constan Kennedy Vieja y Ciudad Colón, en el norte.

Según el comunicado emitido por Interagua, en Ciudad Colón no habrá servicio de agua potable desde las 8:00 hasta las 18:00, por motivo de limpieza y desinfección; y en Kennedy Vieja el corte iniciará a las 15:00 y se extenderá hasta las 6:00 del día siguiente.

Esta suspensión a los habitantes no les genera ni un poco de gracia y por ello advierten que reaccionarán si el tiempo del corte se extiende “así sea un minuto más”.

A decir del consorcio, que informó de la situación a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, en el vecindario se instalarán nuevas válvulas.

📌 #TrabajosProgramados Interagua informa sobre trabajo programados a realizarse en la semana del 21 al 25 de agosto.



Mantente informado por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/YMK8yRwbDb — Interagua C. Ltda (@interagua) August 16, 2023

A Jorge Zambrano, residente del lugar, le molesta que una vez más tengan que estar sin líquido vital. “Estoy harto, solo eso voy a decir. No puedo creer que siempre pase igual, que todas las semanas se multipliquen las quejas por parte del usuario. Esto no tiene razón de ser. Interagua no actúa para dar soluciones permanentes. Me rehúso a vivir así”, se quejó el residente que este sábado, previo a las elecciones, comprará botellones para abastecerse.

Según la publicación, en las ciudadelas Mi Lote y Valle Alto la situación se repetirá. En ambos puntos el tiempo aproximado del corte será de seis horas, a fin de mejorar la calidad del servicio. Un término que la sociedad califica de irreal.

“Interagua se la pasa diciendo que genera cortes a fin de que recibamos un buen producto, pero eso es mentira. Las alcantarillas, que son su competencia, apestan. A veces huele tan mal, que me da la impresión de que hasta el agua con la que me baño es maloliente. Es deplorable todo”, sentenció Emilia Bazán, residente de Sauces 4.