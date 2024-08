Estacionamiento del parque Samanes tendrá plumas para controlar el ingreso

Hace apenas unos días, los guayaquileños calificaron de ''inaudito e inaceptable" que la zona peatonal del parque Samanes, en el norte de Guayaquil, sea utilizado por decenas de automóviles como sitio de parqueo.

"Es inaudito que la Alcaldía de Guayaquil esté dejando entrar a los carros a un área 100 % peatonal del parque Samanes. Es un tremendo atropello, para eso existen los parqueos. Nunca se había visto esto, los usuarios del parque exigimos que se respete el espacio de los peatones", precisó entonces el urbanista y ciudadano Juan José Jaramillo, también catedrático.

El pasado 17 de agosto, tras la denuncia de Jaramillo, a la que se sumaron otras decenas; la Alcaldía retiró a los vehículos y la calma volvió. Sin embargo, este 21 de agosto, el alcalde Aquiles Álvarez anunció que se tomarán una serie de medidas, más drásticas, para mantener el orden en el lugar.

Inaudito , inaceptable @AquilesChavez @alcaldiagye estan dejando entrar carros al PARQUE SAMANES a un área 100% peatonal. Un tremendo atropello, para eso existen parqueos. Nunca se había visto esto , los usuarios del parque exigimos que se respete el espacio de los peatones !! pic.twitter.com/FHwrDoN2Xa — Juan José Jaramillo (@Jaramillo_city) August 17, 2024

Que por las visitas haberse incrementado considerablemente, a tal punto que los fines de semana la concurrencia supera las 80.000 personas, se implementarán controles más rigurosos en los parqueos para mantener el orden y prevenir además los robos; cuyos casos ya se han dado.

¿Qué tipo de controles se implementarán?

“Vamos a implementar plumas automáticas con entrega de tickets para que exista la trazabilidad del que llega, del que se parquea y que deja su carro. Entonces va a haber un control mucho más fuerte para las familias, las personas que llegan a parquearse en los parqueaderos del parque Samanes y tener un mejor control”, aseguró durante su enlace radial Álvarez; al hacer hincapié en que el Municipio, quien tiene la competencia del parque desde octubre de 2023, está invirtiendo además en cámaras para fortalecer el monitoreo en el sitio.

Inquietudes en torno a las medidas que surgen por parte del ciudadano

Aunque para la ciudadanía son necesarias estas medidas, prevalece la inquietud de si la entrega de tickets tendrá un costo. "Entendería que no por ser Samanes un parque público; pero vale la pena aclararlo para evitar futuras condiciones. A veces siento que todas las medidas que establece el Municipio tienen como fin recaudar dinero... Ojalá me esté equivocando. No veo viable que un lugar público tenga un costo, o al menos no el habitual: de $ 1 o $ 1,50", señaló Lucas Jiménez, guayaquileño que visita con frecuencia el área recreativa.

Desde octubre del año pasado, la competencia del parque Samanes la tiene la Alcaldía de Guayaquil. Cortesía

Los visitantes también se preguntan desde cuándo se instalarán las plumas. "Necesitamos que sea ahora, que no se deje tampoco pasar mucho tiempo. Y con respecto a que se utilice el área de peatones para colocar los autos, pues necesitamos un monitoreo inmediato. No debe haber abuso por ningún lado y de ningún tipo. Samanes sí se está recuperando, está siendo el parque que merecemos. Aún requiere de cambios, pero considero que va por buen camino. Que los abusos no sean la razón por la que retrocedamos", señaló Jonathan Espín, habitante del norte de la ciudad.

