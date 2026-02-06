Asesinato a empresario en Urdesa: esto es lo que se sabe del caso

El asesinato del empresario Trevor John Harding Borja, de 43 años, y de su amigo y contador Ángel Merchán San Martín, de 35, habría sido ejecutado con una planificación minuciosa. De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes aguardaron el momento exacto en que ambos arribaban a la empresa de seguridad donde Harding figuraba como uno de los accionistas para perpetrar el crimen.

El hecho se registró la mañana del jueves 5 de febrero en la intersección de la avenida Rodrigo de Chávez y la calle Primera, en el sector de Urdesa Norte, al norte de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en una camioneta Kia Sportage, con placas GTD-6145, cuando fueron interceptadas por un individuo que vestía chaleco reflectivo y casco de color naranja, quien abrió fuego contra el vehículo.

Según información policial, cámaras de seguridad de la zona captaron el ataque. En las imágenes se observa que el sicario descendió de un vehículo Toyota Fortuner gris y, en cuestión de segundos, ejecutó la acción armada.

Todo lo que se sabe del doble crimen

“Todo ocurrió en menos de un minuto. La motocicleta en la que escaparon circuló en contravía. Al parecer, Harding intentó descender del vehículo cuando fueron cerrados, lo que explicaría que su cuerpo quedara tendido junto al automóvil. El ataque se dio con una precisión que sugiere que conocían la hora exacta de llegada”, explicó un investigador policial.

El doble homicidio generó conmoción entre residentes y comerciantes del sector. Hasta el lugar acudieron familiares del contador, quienes, visiblemente alterados, cruzaron el cerco policial para acercarse a la escena.

“Mostraban mucha indignación y reclamaban que la muerte de su familiar se debió a su vínculo con el empresario. Luego se dirigieron a la empresa donde Harding era accionista, pero no obtuvieron respuesta”, relató el agente a cargo del caso.

Sobre el entorno empresarial, una fuente cercana indicó que, tras el fallecimiento del padre de Harding en 2021, la propiedad de la compañía quedó en manos de los tres hermanos. Paralelamente, una fuente policial confirmó que el empresario habría sido el objetivo principal del ataque, lo que incrementó el malestar de los allegados del contador. “En el vehículo se hallaron documentos vinculados a la empresa de seguridad, sin indicios de actividades ilegales. Ningún familiar del empresario se presentó en el sitio y, hasta ahora, no se tiene información sobre posibles amenazas previas”, agregó el investigador.

En el lugar del crimen se levantaron 22 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo —que incluye esta zona de Guayaquil—, confirmó que unidades especializadas se encuentran tras la pista de los responsables. Con este hecho, el distrito suma ocho muertes violentas en lo que va del año.

