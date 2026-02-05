Urdesa Norte: dos hombres fueron asesinados dentro de un vehículo en violento ataque

Una víctima falleció en el interior del vehículo y otra fue alcanzada en la vía pública al intentar huir

Un doble crimen se registró la mañana de este jueves 5 de febrero en la avenida Rodrigo Chávez, también conocida como avenida Primera, en el sector de Urdesa Norte, al norte de Guayaquil.

Las víctimas se movilizaban a bordo de un vehículo Kia Sportage, de color plomo y placa GTD-6145, cuando fueron atacadas por sujetos armados. Uno quedó dentro del carro y el otro en su intento de escapar de los tiros bajo del automotor. El hecho ocurrió en los exteriores de una empresa de seguridad privada.

Identidad de las víctimas y peritaje inicial

De manera preliminar se conoció que uno de los fallecidos sería familiar del propietario de la empresa, mientras que la otra víctima era su chofer.

Al lugar acudieron agentes del servicio preventivo, personal de Criminalística y unidades de la Dinased para realizar las primeras diligencias. El vehículo presentaba varios impactos de bala en el vidrio de la puerta del conductor, alrededor de cinco.

Agentes policiales realizan las primeras diligencias en el sitio del ataque. Christian Vinueza

Detalles de la investigación policial

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, indicó que se investiga la motivación del hecho y la identidad de las víctimas.

“Hemos contabilizado más de diez impactos de bala. Las unidades investigativas ya se encuentran trabajando en este caso. Se estima que las víctimas tendrían entre 25 y 30 disparos y estarían vinculados a una compañía de seguridad”, señaló el jefe policial.

