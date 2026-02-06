Expreso
PLAN SALUD
Paro de transporte Guayaquil
La ruta 120 cambiará su ruta, para información de los pasajeros FRANCISCO FLORES / ARCHIVO EXPRESO

La ruta 120 desvía su recorrido en el norte de Guayaquil por orden de ATM

Conozca el nuevo trayecto autorizado en los sentidos norte-sur y sur-norte que rige desde este 7 de febrero

La ruta de bus urbano 120 modificará su recorrido habitual en Guayaquil a partir de este sábado 7 de febrero de 2026, debido a una disposición de reordenamiento temporal del transporte público ejecutada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Nuevo trayecto en el sentido Norte - Sur

El ajuste afecta el tránsito de las unidades tanto en el sentido norte-sur como sur-norte, principalmente en las inmediaciones de la avenida Francisco de Orellana.

Para los usuarios que se desplazan desde el norte, las unidades de la línea 120 mantendrán su circulación por la avenida 33 NO, pero realizarán un desvío programado por la calle 25 NO. El nuevo esquema contempla el paso por la avenida Francisco de Orellana y la calle 23A NO, para finalmente retomar el trayecto ordinario en el cuarto callejón 23A NO.

Este cambio administrativo obliga a los pasajeros a identificar los nuevos puntos de parada sobre la Francisco de Orellana, una de las arterias con mayor carga vehicular de la urbe.

Ajustes en el sentido Sur - Norte

En el retorno hacia el norte, los buses deberán abandonar su ruta común tras avanzar por el cuarto callejón 23A NO. La circulación se desviará hacia la calle 23A NO y la avenida Francisco de Orellana, conectando posteriormente con la calle 25 NO y la avenida 37 NO

El tramo final de la modificación incluye el paso por el octavo callejón 25A NO, hasta reincorporarse al recorrido habitual en la avenida sexto pasaje 33 NO. La ATM ha exhortado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos en las zonas intervenidas por este reordenamiento vial.

La medida se presenta como un ajuste temporal, aunque la autoridad técnica no ha detallado la duración exacta de estas modificaciones en el sistema de transporte convencional. Se recomienda a los habitantes de los sectores aledaños a la avenida 33 NO y la Francisco de Orellana verificar los nuevos giros de las unidades para evitar confusiones en los tiempos de espera.

