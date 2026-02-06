Expreso
hombre atropellado en puente de la Unidad Nacional
El ciudadano se movilizaba en un vehículo eléctrico. Hasta el lugar llegaron sus allegados.CHRISTIAN VINUEZA

Hombre fue atropellado en el puente de la Unidad Nacional: Así ocurrió el siniestro

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATAM) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) atendieron la emergencia

Un ciudadano de 60 años falleció este viernes 6 de febrero tras sufrir un infarto mientras conducía un escúter, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, cayera al pavimento y fuera embestido por un automotor.

El siniestro se registró aproximadamente a las 10:00 en la bajada del puente de la Unidad Nacional, antes de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el sentido Durán – Guayaquil.

La víctima fue identificada como Arturo Geovanny Isaza Sánchez. Hasta el lugar del siniestro llegaron sus familiares, quienes permanecieron consternados junto al cuerpo.

Un integrante de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el ciudadano se movilizaba en el vehículo liviano, el cual quedó a un costado del lugar donde yacía el cadáver.

Cuerpo fue trasladado a la morgue

Luego de las pericias realizadas por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el cuerpo fue levantado y trasladado en un vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil.

