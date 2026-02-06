Hombre fue atropellado en el puente de la Unidad Nacional: Así ocurrió el siniestro
Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATAM) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) atendieron la emergencia
Un ciudadano de 60 años falleció este viernes 6 de febrero tras sufrir un infarto mientras conducía un escúter, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, cayera al pavimento y fuera embestido por un automotor.
El siniestro se registró aproximadamente a las 10:00 en la bajada del puente de la Unidad Nacional, antes de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el sentido Durán – Guayaquil.
La víctima fue identificada como Arturo Geovanny Isaza Sánchez. Hasta el lugar del siniestro llegaron sus familiares, quienes permanecieron consternados junto al cuerpo.
Un integrante de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el ciudadano se movilizaba en el vehículo liviano, el cual quedó a un costado del lugar donde yacía el cadáver.
Cuerpo fue trasladado a la morgue
Luego de las pericias realizadas por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el cuerpo fue levantado y trasladado en un vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil.
