Descuido en bulevar 9 de Octubre: carteles a punto de caer ponen en riesgo a peatones

Elementos decorativos están flojos y dañados, incluso algunos se han desprendido, según se reportó en redes sociales

Los carteles fueron colocados por el Municipio, en 2025, para celebrar los 490 años del proceso fundacional de Guayaquil.

Fueron símbolo de celebración y hoy son elementos que contaminan visualmente. Se trata de los carteles que el Municipio de Guayaquil colocó por los 490 años del proceso fundacional de la ciudad.

En redes sociales han circulado quejas ciudadanas porque los letreros están sueltos, cuelgan de postes de alumbrado público o incluso se han caído.

"Guayaquil es el faro, la luz eres tú", se lee en uno de los mensajes que fueron puestos en julio del 2025, por la Alcaldía.

"Ya deberían sacarlos antes de que ocurra un accidente", fue el pedido de ciudadanos como Santiago Neumane.

"Las lluvias y el viento han ocasionado que estas estructuras tipo lona puedan desprenderse y afectar al peatón", advirtió Neumane a EXPRESO.

Estos letreros de la av. 9 de Octubre que ayer vi están a punto de caer. Ya deberían sacarlos antes de que ocurra un accidente. Cc @aquilesalvarez @alcaldiagye @taticoronelf pic.twitter.com/gTd3ixPZnh — sneumane (@santiagoneumane) February 4, 2026

Infraestructura debe priorizar al peatón

El pasado sábado 31 de enero, un turista alemán terminó con heridas en la pierna derecha, tras caer en una alcantarilla a la que le faltaba un pedazo de rejilla. Ocurrió en Las Peñas.

"Luego de lo ocurrido con el turista alemán por el sector de Las Peñas, el personal municipal debe realizar recorridos por todo el centro y revisar tapas, cables y letreros que puedan ocasionar alguna afectación futura", fue el pedido de Neumane.

