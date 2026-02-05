Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

carteles en bulevar 9 de Octubre
Los carteles fueron colocados por el Municipio, en 2025, para celebrar los 490 años del proceso fundacional de Guayaquil.GERARDO MENOSCAL

Descuido en bulevar 9 de Octubre: carteles a punto de caer ponen en riesgo a peatones

Elementos decorativos están flojos y dañados, incluso algunos se han desprendido, según se reportó en redes sociales

Fueron símbolo de celebración y hoy son elementos que contaminan visualmente. Se trata de los carteles que el Municipio de Guayaquil colocó por los 490 años del proceso fundacional de la ciudad.

RELACIONADAS

En redes sociales han circulado quejas ciudadanas porque los letreros están sueltos, cuelgan de postes de alumbrado público o incluso se han caído.

"Guayaquil es el faro, la luz eres tú", se lee en uno de los mensajes que fueron puestos en julio del 2025, por la Alcaldía.

"Ya deberían sacarlos antes de que ocurra un accidente", fue el pedido de ciudadanos como Santiago Neumane.

"Las lluvias y el viento han ocasionado que estas estructuras tipo lona puedan desprenderse y afectar al peatón", advirtió Neumane a EXPRESO.

RELACIONADAS

Infraestructura debe priorizar al peatón

SELFIE GUAYAQUIL

Una Guayaquil ‘instagrameable’ que no resuelve lo complejo

Leer más

El pasado sábado 31 de enero, un turista alemán terminó con heridas en la pierna derecha, tras caer en una alcantarilla a la que le faltaba un pedazo de rejilla. Ocurrió en Las Peñas.

"Luego de lo ocurrido con el turista alemán por el sector de Las Peñas, el personal municipal debe realizar recorridos por todo el centro y revisar tapas, cables y letreros que puedan ocasionar alguna afectación futura", fue el pedido de Neumane.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ‘Para mis papás’: la carta íntima de Olga Lucía Vives sobre crecer

  2. La vivienda se encareció en España un 9,5 % en 2025 y registró un nuevo récord

  3. Quito activará el pago unificado del transporte público el 1 de abril tras retrasos

  4. Emelec tiene nuevo DT: ¿Quién es Vicente Sánchez?

  5. Messi y sus horas en Guayaquil antes de enfrentar a Barcelona SC en el Monumental

LO MÁS VISTO

  1. Transporte al aeropuerto de Quito: otra cooperativa conecta Tumbaco con el Metro

  2. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  3. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

  4. Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

  5. Tensión comercial: Ecuador ya aplica arancel del 30 %; Colombia aún no lo formaliza

Te recomendamos