Sicariato en La Libertad: Asesinaron a joven que estuvo detenido por crimen en 2025

Frank Galvis Alvarracín tenía 18 años de edad. En el ataque quedó herido un joven de 23 años

En esta casa residía la víctima del sicariato cometido en La Libertad.

El terror volvió a apoderarse de las calles del cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Frank Galvis Alvarracín, de 18 años, fue interceptado por sicarios mientras caminaba por una de las vías del sector. Ocurrió este jueves 19 de febrero.

Según testigos, el joven intentó huir al percatarse de la presencia de sus atacantes. Corrió desesperadamente en busca de refugio, pero los disparos fueron más rápidos.

Las balas lo alcanzaron y cayó gravemente herido dentro de la vivienda donde residía. A los pocos minutos falleció.

En el violento ataque también resultó herido un ciudadano, de 23 años, quien recibió un impacto de bala en la espalda.

Fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde hasta la mañana de este viernes 20 de febrero permanecía en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica.

El cuerpo de Galvis fue llevado al anfiteatro provincial, donde permanecía hasta la tarde del viernes a la espera de que sus familiares, provenientes de Colombia, realicen los trámites correspondientes para su retiro.

Ernesto Bustillo, mayor de la Policía que está a cargo de la investigación, confirmó que la víctima había sido detenida por su presunta participación en un crimen ocurrido, en 2025, en el centro comercial Buenaventura Moreno.

“Se presume que este hecho violento estaría relacionado con una retaliación”, indicó el oficial, quien además señaló que se dispuso la revisión exhaustiva de los videos captados por las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de identificar a los responsables.

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido planificado y ejecutado con precisión, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. “Parece que lo estaban cazando”, murmuró un ciudadano.

"Es peligroso dar información", dicen en barrio de La Libertad

Tras el crimen, el miedo se instaló entre los moradores del barrio Manabí. La mayoría evitó hablar con los investigadores por temor a represalias.

“Se lo veía muy poco por aquí; es peligroso dar información”, comentó nerviosa una residente que prefirió mantener su identidad en reserva.

La Policía y las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos en la zona peninsular, en un intento por frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra a la provincia de Santa Elena, sin embargo, los crímenes y las extorsiones se mantienen.

