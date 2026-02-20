“Aquí nada está secuestrado”: Gobierno niega toma de Segura EP y el Concejo cuestiona

El ministro del Interior, John Reimberg, negó un “secuestro” y defendió la intervención para coordinar la seguridad

El ministro John Reimberg aseguró que no existe “secuestro” de Segura EP y que las acciones responden a “correcciones operativas” para mejorar la seguridad.

Tras una serie de críticas que han señalado que el allanamiento a Segura EP no ha sido otra cosa que un secuestro o toma de funcionen que le pertenecen y han sido desarrolladas por Guayaquil, el ministro del Interior, John Reimberg, descartó que exista un “secuestro” de la empresa municipal Segura EP y defendió la intervención del Gobierno como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en Guayaquil con apoyo de la Policía Nacional.

El pronunciamiento se dio este 20 de febrero durante un recorrido por estaciones operativas en distintos sectores de la ciudad, en medio de la polémica generada tras la decisión del Ejecutivo de integrar recursos tecnológicos y logísticos de la empresa municipal al sistema nacional de seguridad.

“Aquí nada está secuestrado, estamos haciendo las cosas necesarias por Guayaquil y ese es el mensaje claro que tienen que recibir los ciudadanos. En esa línea vamos a hacer las correcciones que sean necesarias en la operatividad (...), estamos trabajando en conjunto por la seguridad”, manifestó el ministro.

Según Reimberg, la medida no implica desplazar a la estructura municipal, sino fortalecer la operatividad mediante coordinación directa entre agentes municipales y policías en puntos estratégicos de vigilancia y respuesta inmediata.

Coordinación en estaciones y refuerzo policial

Durante la jornada, autoridades del Ministerio del Interior y de Segura EP inspeccionaron estaciones de control que funcionan en zonas priorizadas para la prevención del delito.

El plan, dijo, contempla que equipos municipales trabajen junto a policías para mejorar la capacidad de reacción frente a hechos violentos y reforzar la presencia institucional en territorio.

De acuerdo con el esquema operativo, dos policías acompañarán de forma permanente a los agentes municipales en estas estaciones para coordinar acciones de control del orden público y atención de emergencias.

El Gobierno sostiene que la intervención busca optimizar recursos existentes, como camionetas de patrullaje y sistemas de monitoreo, para ampliar la cobertura de vigilancia en más sectores de Guayaquil.

El Ministerio del Interior afirma que uno de los ejes de la intervención es articular la infraestructura tecnológica de Segura EP —cámaras, centros de monitoreo y sistemas de alerta— con la operación policial.

El debate llega al Concejo Cantonal

El allanamiento sin embargo también fue cuestionado durante la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil, presidida por la vicealcaldesa en funciones de alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

Varios ediles expresaron preocupación por el alcance del control del Gobierno sobre la empresa municipal y por el impacto que esto podría tener en la autonomía administrativa del cabildo.

Desde el Municipio se indicó que el personal de Segura EP se mantiene en funciones y que el gerente continúa en su cargo, por lo que se trataría de un esquema de cooperación operativa y no de un reemplazo institucional.

Emily Vera critica la intervención y vincula el tema con el Cootad

La concejala Emily Vera cuestionó la intervención en Segura EP y también la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Sostuvo que la reforma, aprobada ya en segundo debate, debilitaría la autonomía municipal y pondría en riesgo programas sociales del cabildo, como escuelas municipales, centros de equidad y justicia, programas deportivos y políticas ambientales.

Según Vera, la reforma podría implicar una reducción cercana a los 80 millones de dólares en la asignación presupuestaria para Guayaquil, afectando principalmente el eje social.

Allanamiento fue ejecutado el 15 de febrero en la sede de Segura EP, en la ciudadela Martha de Roldós, en Guayaquil. ALEX LIMA

La edil afirmó que existe preocupación entre beneficiarios de políticas municipales por el posible impacto de la reforma y señaló que el debate no debe centrarse solo en obras físicas, sino en los efectos directos sobre la ciudadanía.

Durante el Concejo, la intervención en Segura EP fue uno de los temas centrales. Vera cuestionó el retiro de infraestructura de las Estaciones de Acción Segura (EAS) y recordó que estos espacios se construyeron con participación comunitaria para enfrentar la inseguridad en los barrios.

Otros concejales advirtieron que la empresa municipal ha invertido recursos propios en sistemas de videovigilancia y prevención del delito, por lo que pidieron claridad sobre el alcance real de la intervención estatal.

Desde la administración municipal se reconoció que existe coordinación operativa con la Policía Nacional en instalaciones y estaciones de control, aunque se cuestionó que el procedimiento se haya ejecutado sin el debido proceso administrativo.

El uso de camionetas de Segura EP por la Policía Nacional en operativos de Guayaquil generó críticas de concejales y ciudadanos. Cortesía

Arturo Escala: "Usen las camionetas de Segura EP, pero denle seguridad al pueblo"



Que la Policía Nacional utilice las camionetas de la empresa municipal Segura, tras la intervención del Gobierno a esa entidad, fue un tema que se tocó también en la sesión del Concejo cantonal de Guayaquil.

Al día siguiente de la intervención, ocurrida el pasado 15 de febrero, la Policía mostró imágenes de sus uniformados utilizando los vehículos en el denominado operativo Estrategia 3D.

El concejal Arturo Escala (Revolución Ciudadana) expresó su "queja" porque aseguró que "este Gobierno está interviniendo en nuestra ciudad".

"Vi que se hacían publicidad con las camionetas del Municipio. Úsenlas, pero denle seguridad al pueblo", expresó Escala.

"Pónganse a trabajar. Hemos pasado más de un año y pico de Gobierno y todavía no vemos resultados, elevamos el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 15 % y no vemos resultados", insistió.

