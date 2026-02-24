Inundaciones en Durán: vecinos reportan que agua empieza a bajar tras 4 días anegados

Tras la publicación de EXPRESO, maquinarias trabajaron para evacuar el agua en El Recreo. Temen por nuevas lluvias

El Recreo fue la zona más afectada por la inundación de Durán. Hoy, el nivel de agua ha disminuido.

La situación en Durán comienza a mostrar señales de mejoría tras cuatro días de intensas inundaciones. Luego de la publicación de Diario Expreso, en la que se evidenció la crisis que enfrentan los moradores de El Recreo por el prolongado estancamiento de agua, las autoridades desplegaron acciones en la zona afectada.

El piso se volvió a ver en El Recreo

La ayuda llegó al sector de El Recreo. De acuerdo con reportes de los propios residentes, en las últimas horas se ejecutaron trabajos con maquinaria pesada para limpiar las vías y facilitar la evacuación del agua acumulada, que mantuvo a varias viviendas anegadas y a decenas de familias en condiciones precarias.

“Luego de su publicación vinieron con una gallineta y máquinas a limpiar y algo mejoró. Hoy en la mañana también hicieron trabajos y el agua bajó. Ahora solo estamos llenos de lodo y con suciedad”, comentó Ronny Lindao, uno de los afectados por las inundaciones. Aunque el nivel del agua ha descendido, el panorama en el sector sigue marcado por el lodo, los desechos y las pérdidas materiales.

Lindao explicó que, a causa de las lluvias, su vivienda resultó inundada y sufrió daños en electrodomésticos y enseres. “¿Eso quién me repone? Esto no es nuevo en El Recreo, año a año la problemática es la misma”, dijo el afectado, al señalar que la recurrencia de estas emergencias evidencia una problemática estructural que aún no ha sido resuelta.

Miedo que la situación se vuelva a repetir en El Recreo

Pese a que progresivamente la zona empieza a secarse, el temor persiste entre los moradores, quienes advierten que una nueva lluvia podría agravar nuevamente el escenario.

“Estamos volviendo a ver el piso, pero tenemos miedo que hoy nos caiga una nueva lluvia y otra vez quedemos bajo el agua”, expresó con preocupación Jimmy Villamil, residente de la segunda etapa de El Recreo.

Para José Sánchez, las intervenciones deben ir más allá de acciones coyunturales. “Agradecemos que limpien, es lo que deben hacer ahora, pero deben ya empezar a trabajar por una solución integral y no solo un parche”, comentó.

Hasta el mediodía de este martes 24 de febrero, el agua había descendido casi en su totalidad; sin embargo, los daños materiales y las afectaciones económicas persisten entre quienes perdieron parte de su patrimonio durante la emergencia.

