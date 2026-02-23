Lluvias en Ecuador: Guayas concentra la mayoría de afectados en solo tres días

Guayas concentra la mayor cantidad de personas impactadas por las lluvias en Ecuador. Durán, en la imagen, es uno de los territorios que permanece con agua desde hace más de tres días.

La temporada invernal de 2026 ya deja cifras que encienden alertas. Entre el 20 y el 23 de febrero se registraron 55 eventos adversos por lluvias en el país. De ellos, 43 siguen activos y solo 12 han sido cerrados, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El balance muestra que, aunque no hay fallecidos en estos días (semanas atrás sí se han reportado), el impacto humano crece: 1.590 personas afectadas y 1.595 impactadas en apenas cuatro días. Además, cinco personas quedaron damnificadas y 251 viviendas presentan daños.

Guayas concentra el mayor golpe del invierno

Según la información de Riesgo, Guayas acumula 1.305 personas impactadas, muy por encima de Manabí (188) y Loja (87). En Santa Elena y Los Ríos los registros son menores, mientras otras provincias aún no reportan población impactada.

La emergencia está focalizada en la Costa y, sobre todo, en Guayas, donde las lluvias presionan zonas urbanas y sectores con problemas históricos de drenaje. Durán, por citar solo un ejemplo, permanece ya con 4 días bajo el agua.

Durán, afectado por el invierno

En el sector de El Recreo, por ejemplo, las calles llevan más de tres días anegadas pese a que las lluvias no han sido constantes y el sol ha aparecido por momentos. Un recorrido realizado por EXPRESO constató que, incluso tras varias horas sin precipitaciones, el nivel del agua no desciende y la movilidad sigue gravemente afectada, como si la zona enfrentara un diluvio permanente.

Diferentes sectores de Guayaquil se han visto afectados por las recientes lluvias. CHRISTIAN VINUEZA

En la tercera etapa, el agua llegó hasta la cintura de los moradores. Rony, uno de los afectados, relató que el aguacero del domingo inundó su vivienda y dañó electrodomésticos, muebles y pertenencias personales, además de dejar inservible el vehículo con el que trabaja. Con indignación, afirmó que esta situación se repite cada invierno desde hace 27 años sin que existan soluciones de fondo por parte de las autoridades.

La crisis se replica en otras etapas del sector. Los residentes improvisan pasos con cañas para poder cruzar las calles, mientras familias sacan agua con baldes para salvar lo poco que permanece seco. Comerciantes y vecinos expresan su frustración por el abandono institucional, señalando que los negocios permanecen cerrados y las ventas han caído porque las vías son intransitables. A lo largo del recorrido, el pedido de auxilio y la exigencia de respuestas municipales se repitieron desde balcones y puertas.

Días atrás tras las lluvias, se reportaron algunos daños en Guayaquil. Entre ellos, la caída de un árbol en la ciudadela Pradera 3, en el sur de Guayaquil. Cortesía

El impacto también alcanza a estudiantes y trabajadores, que deben atravesar calles inundadas para cumplir con sus actividades. Vehículos varados, peatones que caen al no distinguir veredas y el colapso del alcantarillado por la acumulación de basura agravan el escenario. Los moradores alertan sobre riesgos sanitarios por el contacto con agua contaminada y lamentan que, pese a los reclamos, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta oficial del Municipio.

Inundaciones, el evento que más se repite

Las inundaciones encabezan la lista con 21 eventos y casi la totalidad de personas impactadas. Luego aparecen los deslizamientos (16) y las lluvias intensas (13). Los casos de erosión hídrica, vendaval y hundimiento son aislados, pero reflejan la variedad de efectos que deja el invierno.

El patrón confirma que el principal riesgo está en el agua acumulada: ríos crecidos, calles anegadas y sistemas pluviales que no dan abasto.

Daños que se acumulan

El reporte no registra fallecidos ni viviendas destruidas, pero sí un deterioro progresivo: más de 250 casas afectadas y tramos viales comprometidos. Son daños que no colapsan de inmediato, pero se suman con cada lluvia.

El dato clave es otro: la mayoría de emergencias siguen abiertas. Eso significa que la respuesta estatal y la evaluación de daños continúan en marcha, en un escenario todavía inestable.

Las cifras reflejan un inicio de temporada con impacto concentrado y eventos recurrentes. Guayas aparece como el principal foco, las inundaciones como el riesgo dominante y las emergencias activas como señal de que el invierno aún no alcanza su punto más crítico.

