Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

casa tola gye
La casa Tola está ubicada en 9 de Octubre y Escobedo, centro de GuayaquilARCHIVO EXPRESO

Temor en Guayaquil por posible derrumbe de la Casa Tola tras intensas lluvias

La ciudadanía temen que las lluvias provoque que la casa Tola termine derrumbándose. La vivienda está en el centro

La llegada de las lluvias trae una creciente preocupación por el estado estructural de varias edificaciones en Guayaquil. Entre ellas destaca la conocida Casa Tola, un bien patrimonial que, con cada temporada invernal, vuelve a encender las alertas en el centro de la ciudad.

RELACIONADAS

Tal como lo contó en un reciente reportaje EXPRESO, ciudadanos han advertido que diversas estructuras, como viviendas antiguas, postes e incluso árboles,  presentan riesgo de colapso debido al deterioro y a la saturación de agua provocada por las lluvias. En este contexto, la situación de la Casa Tola se ha convertido en uno de los casos más visibles y preocupantes.

Casa Tola, un bien histórico que produce miedo

Ubicada en las calles 9 de Octubre y Escobedo, en pleno centro de Guayaquil, la Casa Tola forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. 

aquiles alvarez preso

Aquiles Álvarez con prisión preventiva: ¿hasta cuándo podrá estar con licencia?

Leer más

Sin embargo, lejos de ser un símbolo de conservación, desde hace varios años se ha transformado en un punto crítico por su avanzado deterioro y el peligro que representa para peatones y comerciantes del sector.

En abril de 2022, la edificación sufrió un colapso parcial que dejó comprometida parte de su estructura. Desde entonces, han transcurrido casi cuatro años sin que se concrete una intervención definitiva.

 Aunque se instalaron cerramientos móviles de protección, el desgaste es evidente y el temor entre quienes transitan diariamente por la zona es constante, más aún cuando las lluvias arrecian.

Ciudadanía teme que la estructura cause una catástrofee

CASA PATRIMONIAL casa tola
Estado. En estas condiciones quedó la Casa Tola, en abril de 2022.JUAN FAUSTOS

Da miedo pasar por aquí porque no tiene la pared principal. Desde lejos se puede ver hasta el baño. Es una peligro esta casa”, comentó Manuel Mateo, comerciante informal que trabaja en los alrededores. 

Casa tola

Caso Tola: “Tras que se puede caer mi casa, me quieren meter preso”

Leer más

Para los moradores, el cerco metálico colocado tras el colapso resulta insuficiente ante la posibilidad de un desplome total. “Si la casa llega a colapsar completamente eso no bastará y se puede ir sobre las personas que pasan por aquí o sobre otra vivienda. Es terrible”, dijo Miguel Fraijo, quien además lamenta la falta de acciones concretas para restaurarla o, en su defecto, demolerla. “Ya ha pasado mucho tiempo y nadie hace nada. Que el Gobierno la retire o la mejore, pero es un riesgo que esté así. Da miedo que con la lluvia termine de caer”, agregó.

Por su parte, Javier Tola, representante del inmueble, reconoce el riesgo y explica por qué no se ha ejecutado una restauración. 

“Sabemos que la reparación es de millones de dólares y lamentablemente ahora no tenemos ese dinero para poder restaurarla. Esta casa cuando funcionaba producía, pero ahora está inhabilitada”, señaló. Asimismo, indicó que la situación es compleja desde el punto de vista legal y financiero. “No han brindado ayuda económica y no la he solicitado tampoco. Ellos no pueden invertir porque la casa es privada. Es un tema complejo”.

Hasta el momento, ninguna institución se ha pronunciado oficialmente sobre el estado estructural actual de la Casa Tola ni ha informado si se contempla un refuerzo técnico, una restauración integral o un eventual derribo. 

Mientras tanto, con cada lluvia  se intensifica la incertidumbre y mantiene en vilo a quienes circulan por uno de los sectores más transitados del corazón de Guayaquil.

miedo 1
Casa Tola. Las personas que pasan por el sitio miran con asombro y miedo el panorama.ALEX LIMA

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Laura Suárez reaparece en 'El Cholito Forever' con participación especial

  2. Universidad Europea ofrece 50 % de descuento en maestrías para ecuatorianas

  3. Temor en Guayaquil por posible derrumbe de la Casa Tola tras intensas lluvias

  4. Puente Papayal en Naranjito queda inhabilitado por socavón: esta es la ruta alterna

  5. Pedro Pascal y Rafa Olarra juntos en Beverly Hills: nuevas imágenes desatan debate

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

  3. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  4. Empresas Telconet y Cajamarca se desvinculan de Jan Topic tras impasse con Reimberg

  5. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

Te recomendamos