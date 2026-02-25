Temor en Guayaquil por posible derrumbe de la Casa Tola tras intensas lluvias

La ciudadanía temen que las lluvias provoque que la casa Tola termine derrumbándose. La vivienda está en el centro

La casa Tola está ubicada en 9 de Octubre y Escobedo, centro de Guayaquil

La llegada de las lluvias trae una creciente preocupación por el estado estructural de varias edificaciones en Guayaquil. Entre ellas destaca la conocida Casa Tola, un bien patrimonial que, con cada temporada invernal, vuelve a encender las alertas en el centro de la ciudad.

Tal como lo contó en un reciente reportaje EXPRESO, ciudadanos han advertido que diversas estructuras, como viviendas antiguas, postes e incluso árboles, presentan riesgo de colapso debido al deterioro y a la saturación de agua provocada por las lluvias. En este contexto, la situación de la Casa Tola se ha convertido en uno de los casos más visibles y preocupantes.

Casa Tola, un bien histórico que produce miedo

Ubicada en las calles 9 de Octubre y Escobedo, en pleno centro de Guayaquil, la Casa Tola forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Sin embargo, lejos de ser un símbolo de conservación, desde hace varios años se ha transformado en un punto crítico por su avanzado deterioro y el peligro que representa para peatones y comerciantes del sector.

En abril de 2022, la edificación sufrió un colapso parcial que dejó comprometida parte de su estructura. Desde entonces, han transcurrido casi cuatro años sin que se concrete una intervención definitiva.

Aunque se instalaron cerramientos móviles de protección, el desgaste es evidente y el temor entre quienes transitan diariamente por la zona es constante, más aún cuando las lluvias arrecian.

Ciudadanía teme que la estructura cause una catástrofee

Estado. En estas condiciones quedó la Casa Tola, en abril de 2022. JUAN FAUSTOS

“Da miedo pasar por aquí porque no tiene la pared principal. Desde lejos se puede ver hasta el baño. Es una peligro esta casa”, comentó Manuel Mateo, comerciante informal que trabaja en los alrededores.

Para los moradores, el cerco metálico colocado tras el colapso resulta insuficiente ante la posibilidad de un desplome total. “Si la casa llega a colapsar completamente eso no bastará y se puede ir sobre las personas que pasan por aquí o sobre otra vivienda. Es terrible”, dijo Miguel Fraijo, quien además lamenta la falta de acciones concretas para restaurarla o, en su defecto, demolerla. “Ya ha pasado mucho tiempo y nadie hace nada. Que el Gobierno la retire o la mejore, pero es un riesgo que esté así. Da miedo que con la lluvia termine de caer”, agregó.

Por su parte, Javier Tola, representante del inmueble, reconoce el riesgo y explica por qué no se ha ejecutado una restauración.

“Sabemos que la reparación es de millones de dólares y lamentablemente ahora no tenemos ese dinero para poder restaurarla. Esta casa cuando funcionaba producía, pero ahora está inhabilitada”, señaló. Asimismo, indicó que la situación es compleja desde el punto de vista legal y financiero. “No han brindado ayuda económica y no la he solicitado tampoco. Ellos no pueden invertir porque la casa es privada. Es un tema complejo”.

Hasta el momento, ninguna institución se ha pronunciado oficialmente sobre el estado estructural actual de la Casa Tola ni ha informado si se contempla un refuerzo técnico, una restauración integral o un eventual derribo.

Mientras tanto, con cada lluvia se intensifica la incertidumbre y mantiene en vilo a quienes circulan por uno de los sectores más transitados del corazón de Guayaquil.

Casa Tola. Las personas que pasan por el sitio miran con asombro y miedo el panorama. ALEX LIMA

