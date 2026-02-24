Aquiles Álvarez con prisión preventiva: ¿hasta cuándo podrá estar con licencia?

El alcalde de Guayaquil continúa en la cárcel de Cotopaxi. Se aprobó su pedido de extensión de licencia sin sueldo

Con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, bajo prisión preventiva por el denominado caso Goleada, el Concejo Cantonal aprobó la tarde de este martes 24 de febrero la extensión del pedido de licencia presentado por el burgomaestre.

Durante la sesión, la mayoría del cuerpo edilicio respaldó la moción presentada por la concejala Emily Vera, quien expuso los argumentos que sustentan la solicitud de licencia mientras se desarrolla el proceso judicial.

Durante el debate se refirieron a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y en los límites legales aplicables a este tipo de permisos.

El alcalde Aquiles Álvarez es investigado en los casos Triple A y Goleada. KARINA DEFAS/EXPRESO

¿Hasta cuándo se podría extender la licencia de Aquiles Álvarez?

Aquiles Álvarez reaparece en redes sociales y habla de la seguridad en Guayaquil Leer más

En el turno de intervenciones, el concejal Arturo Escala solicitó al secretario municipal que aclarara si, de acuerdo con el Cootad, existe alguna disposición que limite el tiempo de las licencias que pueden concederse al alcalde.

“En las atribuciones del concejo municipal está el conceder licencia a sus miembros que acumulado no sobrepasen 60 días”, expresó Jaime Tejada, recientemente oficializado como secretario del Municipio de Guayaquil. La explicación dio paso a un nuevo pedido de precisión normativa dentro de la misma sesión.

Minutos después, el concejal Escala solicitó que se diera lectura al literal "A" del artículo 62 del Cootad. “Son atribuciones del alcalde o vicealcaldesa: A) subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva el o la vicealcaldesa asumirá hasta que termine el periodo”, detalló Tejada ante el pleno.

Por su parte, Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, cerró su participación recalcando que la prisión preventiva no es causal automática de pérdida del cargo, así que la ampliación de la licencia es procedente.

Finalmente, este punto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Con ello, se viabiliza que el alcalde de Guayaquil continúe en funciones bajo la figura de licencia sin sueldo, en tanto se resuelve su situación judicial, con un horizonte que se extiende hasta marzo de 2026, conforme a lo expuesto en la sesión y a la normativa citada.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!