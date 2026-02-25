Expreso
  Guayaquil

Limpieza Malecón.
El Municipio de Guayaquil realiza labores de mantenimiento en el Malecón 2000.CORTESÍA

Intervienen el Malecón 2000 y del Salado: Municipio activa plan de acción invernal

Se realizan labores de fumigación, control de plagas y mantenimientos. Conoce los detalles dee los trabajos

Las lluvias vuelven a poner a prueba la infraestructura urbana de Guayaquil. A las inundaciones y complicaciones en la movilidad se suma el desafío de preservar los espacios públicos turísticos de la ciudad.

Frente a este escenario, el Municipio ha intervenido con un plan de acción invernal desde enero de 2026. Los trabajos están enfocados en el Malecón 2000 y el Malecón del Salado, dos de los principales íconos urbanos y turísticos de la ciudad.

Trabajos que se realizan en el Malecón 2000 y del Salado

Según la entidad administradora, la estrategia prioriza la prevención de riesgos y la conservación de estas áreas que reciben a miles de visitantes locales, nacionales e internacionales.

aquiles alvarez preso

Aquiles Álvarez con prisión preventiva: ¿hasta cuándo podrá estar con licencia?

Leer más

Entre las acciones implementadas constan operativos permanentes de fumigación y control de plagas, inspección de conexiones eléctricas visibles, mantenimiento de áreas infantiles y poda de vegetación.

Por otra parte, dieron a conoceer que se ejecutan trabajos de limpieza en canales de aguas lluvias y rejillas para evitar acumulaciones, además de intervenciones de impermeabilización en terrazas y zonas comerciales donde se han detectado filtraciones. 

La intervención continua busca reducir riesgos para los visitantes y preservar el orden en espacios que, pese a las condiciones climáticas, mantienen una alta afluencia. 

La planificación también contempla la limpieza diaria de las cinco lagunas del Malecón 2000, con intervenciones más profundas cada quince días para preservar la calidad del agua, así como el mantenimiento de sus 56 piletas ornamentales, elementos distintivos del paisaje ribereño.

Por su parte, la ciudadanía espera que estas labores se mantengan a lo largo del año para evitar el deterioro rápido de las estructuras y la presencia de plagas. "Que el mantenimiento pueda mantenerse para que luego los malecones no luzcan descuidados", dijo Mauro Soto, visitante del sitio. 

Limpieza
También se realiza la limpieza de lagunas.CORTESÍA

