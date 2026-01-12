Brenda: La ecuatoriana en busca de la Gaviota de Plata en Viña del Mar

La cantante participará en la competencia folclórica el próximo mes

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se desarrollará el próximo mes en el Anfiteatro de la Quinta Vergara. La cita musical arrancará el 22 de febrero y se extenderá hasta el 27.

Ecuador tendrá presencia en la Competencia Folclórica con Brenda, quien buscará la codiciada Gaviota de Plata interpretando el tema Capullito.

(Te invitamos a leer: Mirella Cesa lanza Ceviche de maní, una canción sobre amores improbables)

Muerte de Yeison Jiménez: Bogotá lo despide con música y emoción Leer más

En esta categoría competirá con Campedrinos (Argentina) y su canción La Zamba; A los 4 Vientos (Chile) con Valoración; Rebolú (Colombia) con Los Herederos; Majo Cornejo (México) con Ningún color tiene dueño; y María Peláe (España) con Que vengan a por mí.

La programación

.Ya se conoce la programación que tendrá cada día el Festival de Viña 2026. De esta manera, la encargada de la apertura del evento de la Ciudad Jardín el domingo 22 de febrero será la cubana-estadounidense Gloria Estefan.

Los hermanos mexicanos Jesse & Joy se presentarán al comienzo de la noche del 24 y las surcoreanas de NMIXX harán bailar a la Quinta Vergara con su K-Pop al cerrar la jornada.

El miércoles 25 abrirá el colombiano Juanes.. La chilena Mon Laferte estará el jueves 26 y Yandel Sinfónico estará a cargo de clausurar esa jornada.

En tanto, el viernes 27, último día de Viña 2026, abrirá el argentino Paulo Londra y cerrará su compatriota Milo J. Esa noche también se presentará el cantante y rapero nacional Pablo Chill-e.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!