Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Brenda
La cantante Brenda interpretará el tema Capullito.Instagram Brenda

Brenda: La ecuatoriana en busca de la Gaviota de Plata en Viña del Mar

La cantante participará en la competencia folclórica el próximo mes

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se desarrollará el próximo mes en el Anfiteatro de la Quinta Vergara. La cita musical arrancará el 22 de febrero y se extenderá hasta el 27.

Ecuador tendrá presencia en la Competencia Folclórica con Brenda, quien buscará la codiciada Gaviota de Plata interpretando el tema Capullito.

(Te invitamos a leer:  Mirella Cesa lanza Ceviche de maní, una canción sobre amores improbables)

Funeral Yeison Jiménez

Muerte de Yeison Jiménez: Bogotá lo despide con música y emoción

Leer más

En esta categoría competirá con Campedrinos (Argentina) y su canción La Zamba; A los 4 Vientos (Chile) con Valoración; Rebolú (Colombia) con Los Herederos; Majo Cornejo (México) con Ningún color tiene dueño; y María Peláe (España) con Que vengan a por mí.

La programación

.Ya se conoce la programación que tendrá cada día el Festival de Viña 2026. De esta manera, la encargada de la apertura del evento de la Ciudad Jardín el domingo 22 de febrero será la cubana-estadounidense Gloria Estefan.

Los hermanos mexicanos Jesse & Joy se presentarán al comienzo de la noche del 24  y las surcoreanas de NMIXX harán bailar a la Quinta Vergara con su K-Pop al cerrar la jornada.

El miércoles 25 abrirá el colombiano Juanes.. La chilena Mon Laferte estará el jueves 26 y Yandel Sinfónico estará a cargo de clausurar esa jornada.

En tanto, el viernes 27, último día de Viña 2026, abrirá el argentino Paulo Londra y cerrará su compatriota Milo J. Esa noche también se presentará el cantante y rapero nacional Pablo Chill-e.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arrestan a Matt Prokop, actor de High School Musical 3, por graves cargos en Texas

  2. Harry Styles lanza un misterioso sitio web y desata rumores de nueva música

  3. Brenda: La ecuatoriana en busca de la Gaviota de Plata en Viña del Mar

  4. Globos de Oro 2026: Mark Ruffalo y Ariana Grande critican las medidas de Trump

  5. Yilda Banchón se gradúa como abogada: Así vincula las leyes con su carrera musical

LO MÁS VISTO

  1. PSG vs París FC: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Copa de Francia 2025-26

  2. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  3. Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír”

  4. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

  5. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

Te recomendamos