Cómo evitar los resúmenes de IA en Google y ver resultados clásicos

¿Prefieres una lista de enlaces en lugar de textos generados por inteligencia artificial? Si eres de los que disfruta investigar por su cuenta sin depender de resúmenes automáticos, ahora existe una opción para recuperar el buscador clásico y acceder directamente a los resultados tradicionales.

Curiosamente, la solución no está en los ajustes modernos, sino en un viejo truco de los años 90. Resulta que el método más efectivo para ocultar las AI Overviews (esos bloques de texto generados automáticamente) es tan simple como añadir "-ai" al final de tu búsqueda.

Adiós a la IA con dos caracteres



¿Cómo funciona? Al usar el guion, le ordenas a Google que excluya cualquier resultado relacionado con la palabra "AI". Como el sistema intenta filtrar el concepto mismo que genera la respuesta automática, opta por no mostrar el bloque de IA y te devuelve la interfaz tradicional de "toda la vida".

No tiene que ser necesariamente "-ai". Expertos de PCMag descubrieron que usar términos de exclusión como "-z" o "-1" produce el mismo resultado: el motor se reorganiza y "olvida" mostrarte el resumen inteligente.

La efectividad de este método varía según el dispositivo, mostrando mejores resultados en navegadores de escritorio que en versiones móviles, donde la IA persiste. En ciertos casos, la única alternativa fiable para recuperar el listado tradicional de enlaces es activar manualmente el filtro de visualización web disponible en la interfaz.

¿Buscas otras alternativas?



Desde las oficinas de Google aseguran que a la mayoría les encantan estos resúmenes, pero si tú no estás en ese grupo, tienes otra opción oficial aunque un poco escondida: el filtro "Web". Al hacer clic en él, la IA desaparece y solo quedan los enlaces azules de siempre. Eso sí, Google admite que casi nadie se acuerda de que ese botón existe.

Si no quieres estar escribiendo códigos extraños cada vez que buscas algo, otros buscadores como DuckDuckGo o Brave ya incluyen un interruptor de "apagado" oficial para la IA en sus configuraciones.

También, existe la extensión gratuita "Bye Bye, Google AI", disponible en la tienda de Chrome, que permite a los usuarios personalizar su experiencia de búsqueda ocultando secciones específicas. Esta herramienta facilita la eliminación de los resúmenes generados por inteligencia artificial y de la pestaña del "Modo IA".

Mientras la tecnología avanza hacia asistentes que están en todas partes, estos pequeños actos de "rebeldía digital" nos recuerdan que, a veces, menos es más.

