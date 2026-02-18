¿Qué pasó con YouTube? Así fue la inesperada caída de la página que alertó a internet

La noche del martes 17 de febrero, YouTube sufrió una inesperada caída global que afectó a millones de usuarios

La noche del martes 17 de febrero, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a reportar fallas en YouTube. Lo que al principio parecía un problema aislado de proveedores locales de internet pronto se reveló como una caída global.

En Argentina, los primeros reportes surgieron alrededor de las 19:00, cuando usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires notaron lentitud en la carga de videos. Media hora después, el sitio especializado Downdetector registró un aumento exponencial de notificaciones de error, con más de 300.000 reportes simultáneos a nivel mundial en el pico de la crisis.

Aaaand we're back!! This issue has been fixed across YouTube. Thanks for all the reports and for bearing with us while we sorted it out ❤️ https://t.co/cnlULBUJe7 — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026

Los mensajes más comunes eran “ocurrió un error, por favor, inténtalo más tarde”, pantallas que quedaban cargando sin mostrar contenido o la imposibilidad de reproducir videos.

El impacto en todos los servicios de YouTube

Hacia las 20:00, la parálisis fue total. No solo los videos dejaron de reproducirse, sino que también se vieron afectados servicios asociados como YouTube Music, YouTube Kids y YouTube Studio. Incluso televisores inteligentes de marcas como Samsung y LG mostraban mensajes de error genéricos, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que sus dispositivos habían sufrido una avería física.

Error 503 y gestión de identidades

Durante la caída de YouTube, numerosos usuarios recibieron mensajes que les pedían “acceder a tu cuenta”, aun cuando ya tenían la sesión iniciada. Este comportamiento apunta a una desincronización en los sistemas de gestión de identidad. Cuando el servidor no logra verificar quién solicita el contenido o qué permisos posee, bloquea el acceso por seguridad, generando el conocido Error 503 (Servicio No Disponible).

El Error 503 corresponde a un código de estado HTTP que indica que el servidor no está preparado para procesar la solicitud. Aunque suele aparecer en casos de sobrecarga o mantenimiento, afectó la capacidad de respuesta de la plataforma y dejó a millones de usuarios sin acceso a sus contenidos.

EE.UU.: Juicio histórico contra redes sociales acusadas de generar adicción infantil Leer más

La respuesta oficial de YouTube

A las 21:00, la empresa reconoció la caída a través de su cuenta en la red social X, indicando: “Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no estás solo: nuestros equipos están investigando esto”. Minutos más tarde, aclararon que el origen del fallo estaba en su sistema de recomendaciones, lo que impedía que los videos aparecieran en todas las plataformas de YouTube.

Finalmente, a las 21:21, confirmaron que el problema había sido identificado y que trabajaban en su solución. Pasadas las 22:00, el servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva, primero con acceso limitado a la página de inicio y luego con la reproducción de videos mediante enlaces directos. Durante la madrugada del miércoles 18, el algoritmo recuperó su capacidad de sugerencia, aunque con cierta inestabilidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!