¿Se cayó X? Usuarios reportan fallas en la red social este 16 de febrero de 2026
Las interrupciones masivas de la red social no son frecuentes, pero sí ocurren varias veces al año
Miles de usuarios en distintos países comenzaron a reportar problemas para acceder y usar la red social X la mañana de este lunes 16 de febrero de 2026. Las fallas incluyen dificultades para cargar publicaciones, actualizar el feed y enviar mensajes directos.
Los reportes aumentaron de forma acelerada durante las primeras horas del día, convirtiendo a la propia plataforma —cuando lograba funcionar— en un espacio lleno de quejas, capturas de error y preguntas sobre si la aplicación se había caído.
Qué problemas están reportando los usuarios
De acuerdo con publicaciones y monitoreos en servicios de detección de interrupciones, los errores más comunes son:
- La página no carga o queda en blanco
- El timeline no se actualiza
- Imposibilidad de publicar tuits
- Mensajes directos que no se envían
- Sesiones que se cierran automáticamente
Algunos usuarios también señalaron que la versión móvil presentaba más fallas que la versión web, aunque ambas mostraron intermitencias.
¿La caída es mundial o solo en algunos países?
Los reportes provienen principalmente de: América Latina, Estados Unidos y Europa. Esto sugiere que no se trata de un problema local de internet ni de operadores telefónicos, sino de un fallo generalizado en los servidores de la plataforma.
Qué ha dicho la empresa
Hasta el momento, la compañía propiedad de Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa de la interrupción.
Sin embargo, este tipo de fallas suele estar relacionado con:
- Actualizaciones internas del sistema
- Sobrecarga de servidores
- Errores en centros de datos
- Cambios en el algoritmo o infraestructura
Qué hacer mientras tanto
Los especialistas recomiendan no reinstalar la aplicación inmediatamente, ya que en caídas globales el problema no está en el teléfono sino en la plataforma.
Lo mejor es esperar a que el servicio se restablezca progresivamente.
