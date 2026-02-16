¿Se cayó X? Usuarios reportan fallas en la red social este 16 de febrero de 2026

Las interrupciones masivas de la red social no son frecuentes, pero sí ocurren varias veces al año

Fotografía de archivo del 27 de julio donde se muestra a un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo de la página 'X'.

Miles de usuarios en distintos países comenzaron a reportar problemas para acceder y usar la red social X la mañana de este lunes 16 de febrero de 2026. Las fallas incluyen dificultades para cargar publicaciones, actualizar el feed y enviar mensajes directos.

Los reportes aumentaron de forma acelerada durante las primeras horas del día, convirtiendo a la propia plataforma —cuando lograba funcionar— en un espacio lleno de quejas, capturas de error y preguntas sobre si la aplicación se había caído.

Qué problemas están reportando los usuarios

De acuerdo con publicaciones y monitoreos en servicios de detección de interrupciones, los errores más comunes son:

La página no carga o queda en blanco

El timeline no se actualiza

Imposibilidad de publicar tuits

Mensajes directos que no se envían

Sesiones que se cierran automáticamente

Algunos usuarios también señalaron que la versión móvil presentaba más fallas que la versión web, aunque ambas mostraron intermitencias.

¿La caída es mundial o solo en algunos países?

Los reportes provienen principalmente de: América Latina, Estados Unidos y Europa. Esto sugiere que no se trata de un problema local de internet ni de operadores telefónicos, sino de un fallo generalizado en los servidores de la plataforma.

Qué ha dicho la empresa

Hasta el momento, la compañía propiedad de Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa de la interrupción.

Sin embargo, este tipo de fallas suele estar relacionado con:

Actualizaciones internas del sistema

Sobrecarga de servidores

Errores en centros de datos

Cambios en el algoritmo o infraestructura

Qué hacer mientras tanto

Los especialistas recomiendan no reinstalar la aplicación inmediatamente, ya que en caídas globales el problema no está en el teléfono sino en la plataforma.

Lo mejor es esperar a que el servicio se restablezca progresivamente.

