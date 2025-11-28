Red de apoyo social para las familias de Guayaquil

Nuevos centros infantiles municipales fortalecen el bienestar y la inclusión de los grupos más vulnerables

Los centros municipales en Guasmo y Las Orquídeas brindan atención integral a la primera infancia y apoyo directo a familias de bajos recursos.

El Municipio de Guayaquil consolida un eje social que prioriza a los grupos más vulnerables mediante programas diseñados para mejorar su bienestar y promover su inclusión. Estas acciones buscan ofrecer acompañamiento directo a las familias que requieren apoyo para equilibrar sus responsabilidades laborales y su vida cotidiana.

Centros infantiles que alivian la carga económica familiar

Dentro de esta estrategia, los Centros Municipales de Cuidado Infantil en Guasmo y Las Orquídeas se destacan como un soporte esencial para padres de bajos recursos. Estos espacios brindan un lugar seguro para niños de 1 a 3 años, con atención integral, servicios de estimulación, alimentación y apoyo psicológico. Cada familia registra un ahorro aproximado de USD 280 al acceder a este servicio.

El centro ubicado en el sector Guasmo acoge a 72 infantes, mientras que el de Las Orquídeas atiende a 54 niños, para un total de 126 beneficiarios. Ambos centros funcionan de lunes a viernes, de 07h30 a 17h00, y se ajustan a las necesidades de las familias que requieren un espacio confiable mientras trabajan o continúan su preparación académica.

Atención integral para 126 niños en Guasmo y Las Orquídeas

El Centro de Cuidado Infantil Guasmo abrió sus puertas el 5 de septiembre y representa un avance en la oferta de servicios municipales para la primera infancia. Su estructura y personal permiten una atención cercana y especializada, enfocada en el desarrollo temprano y el bienestar emocional de cada niño.

El Centro de Cuidado Infantil Las Orquídeas inició su operación el 11 de septiembre con la misma visión de apoyo comunitario. Su puesta en marcha fortalece la red municipal destinada a garantizar condiciones seguras para la niñez y oportunidades de estabilidad para las familias que enfrentan mayores desafíos.

