Guayaquil impulsa educación con nuevos centros gratuitos de capacitación y nivelación

Nuevos espacios municipales fortalecen el aprendizaje y la formación gratuita para miles de ciudadanos

Las iniciativas de la DASE EP apuntan a mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo académico en diversos sectores del cantón.

La educación impulsa el crecimiento personal y profesional en Guayaquil. Bajo esta premisa, el Municipio, a través de la DASE EP, impulsa un eje educativo que busca garantizar acceso a formación de calidad para toda la ciudadanía, sin importar su situación.

Centro de Capacitación Continua Amazonas

El antiguo Centro de Artes y Oficios quedó renovado y convertido en un espacio que ofrece capacitación integral y gratuita. Cada ciclo recibe a 700 personas durante cinco semanas, con un ahorro estimado de USD 250 por beneficiario. El centro dicta clases de gastronomía en repostería, panadería, coctelería y pastelería. Su inauguración ocurrió el 26 de agosto.

Centros de tareas y nivelación



Los antiguos Centros Digitales ahora funcionan como un soporte académico para niños y niñas de 7 a 14 años. Cada ciclo atiende a 600 menores durante un mes, con un ahorro aproximado de $234 para cada familia. El programa ofrece refuerzo en Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Socioemocional.

La innovación del modelo se enfoca en entregar técnicas y estrategias a los padres para que continúen el proceso educativo en casa. Los centros cuentan con innovación tecnológica con renovación integral de equipos.

Estas iniciativas fortalecen el acompañamiento académico y amplían las oportunidades de capacitación gratuita en el cantón.

