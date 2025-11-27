Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

DASE AMAZONAS REP
Las iniciativas de la DASE EP apuntan a mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo académico en diversos sectores del cantón.Cortesía

Guayaquil impulsa educación con nuevos centros gratuitos de capacitación y nivelación

Nuevos espacios municipales fortalecen el aprendizaje y la formación gratuita para miles de ciudadanos

La educación impulsa el crecimiento personal y profesional en Guayaquil. Bajo esta premisa, el Municipio, a través de la DASE EP, impulsa un eje educativo que busca garantizar acceso a formación de calidad para toda la ciudadanía, sin importar su situación.

RELACIONADAS

Centro de Capacitación Continua Amazonas

El antiguo Centro de Artes y Oficios quedó renovado y convertido en un espacio que ofrece capacitación integral y gratuita. Cada ciclo recibe a 700 personas durante cinco semanas, con un ahorro estimado de USD 250 por beneficiario. El centro dicta clases de gastronomía en repostería, panadería, coctelería y pastelería. Su inauguración ocurrió el 26 de agosto.

Municipio

Nuevo centro de nivelación gratuito para estudiantes en el centro de Guayaquil

Leer más

Centros de tareas y nivelación

Los antiguos Centros Digitales ahora funcionan como un soporte académico para niños y niñas de 7 a 14 años. Cada ciclo atiende a 600 menores durante un mes, con un ahorro aproximado de $234 para cada familia. El programa ofrece refuerzo en Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Socioemocional.

La innovación del modelo se enfoca en entregar técnicas y estrategias a los padres para que continúen el proceso educativo en casa. Los centros cuentan con innovación tecnológica con renovación integral de equipos.

Estas iniciativas fortalecen el acompañamiento académico y amplían las oportunidades de capacitación gratuita en el cantón.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Moisés Caicedo y la posibilidad que inicie jugando el Mundial 2026 ¿Qué debe pasar?

  2. Guayaquil impulsa educación con nuevos centros gratuitos de capacitación y nivelación

  3. Fede Valverde: "En el Real Madrid estamos más unidos que nunca"

  4. Aquiles Álvarez sobre el Gobierno: “Exhortarlos no hace efecto, exorcizarlos sería”

  5. Nuevo centro de nivelación gratuito para estudiantes en el centro de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  4. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  5. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

Te recomendamos